期交所精進三階段漲跌幅措施　6／23日上路

▲期交所示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

考量近年來國際金融市場波動較為激烈，金管會督導期交所參酌國際作法，規劃冷卻時間由現行10分鐘縮短為5分鐘、布蘭特原油產品第一、二階段漲跌幅限制，由現行±5%、±10%放寬為±7%、±13%，至於三階段漲跌幅仍維持±20%不變，上述跌漲幅幅機制預計自2025年6月23日起實施。

我國期貨市場自1998年推出第一個期貨商品，為兼顧價格反應效率及價格穩定，期交所自2016年6月起實施三階段漲跌幅機制，目前上市之國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品均適用之，其運作方式係在觸及漲跌幅限制時，進入冷卻時間10分鐘，於冷卻時間內僅能在原漲跌幅限制內交易，其目的在於盤中價格漲跌幅度過大時，有一段冷卻期間能讓交易人再次思考價格合理性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

考量近年來國際金融市場波動較為激烈，金管會督導期交所參酌國際作法，規劃調整三階段漲跌幅機制如下

一、參酌國際主要期貨交易所（如韓國與新加坡）之冷卻時間多在5分鐘內，爰針對所有適用三階段漲跌幅機制之商品，冷卻時間由現行10分鐘縮短為5分鐘，以提升價格反應速度。

二、考量現行期交所之布蘭特原油期貨觸及三階段漲跌幅次數較多，適度調整布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制，由現行±5%、±10%放寬為±7%、±13%，使其更快反應國際油價市況，以強化商品之國際競爭力；至於第三階段漲跌幅仍維持±20%不變，以兼顧國內期貨交易市場之穩定。

