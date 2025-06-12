快訊／威力彩11.2億獎號開出！對中關鍵7碼　每天睡到自然醒

台幣升值近3角！盤中觸「29.625」 挑戰5月初劇升最高價

美元急殺，亞幣勁揚，新台幣兌美元今（12）日盤中猛升2.95角，接近3角，近中午12點暫報29.625元，挑戰5月5日盤中高點29.59元。

低波動受青睞 00713規模破1500億

擁有「換股金絲雀」之稱的元大台灣高息低波（00713），長期低波動特性受到投資人青睞，挾帶著除息買盤湧入，00713規模於6/11突破1,500億；今年以來至6/6當周投資人數增幅18%，來到42萬人，累計淨申購金額358.7億元。

Google TPU專案延遲 聯發科2026年營收預估遭下修

亞系外資釋出最新報告指出，因Google內部核心設計進度落後，IC設計大廠聯發科（2454）的Google TPU專案恐延遲1至2個月，設計定案可能推遲至今年9月至10月間推出。受此影響，亞系外資調降聯發科2026年資料中心ASIC的營收預估，由原先的24億美元下修至16億美元，但仍重申中立的「持有」評等，目標價下看1250元。

台積電第19次秒填息沒了！ 第6度季配見到貼息

晶圓代工龍頭台積電(2330）今（12）日除息4.5元，首日參考價1060.5元，原本市場預期應該會再度上演秒填息，不過台積電今日開盤卻陷入貼息，最低來到1045元，下跌15元或1.45%，外界期待的第19次秒填息也落空，這也是自改季配以來第6次盤中見到貼息。

北富銀史上最大調整！ 全台10分行8月分批暫停營業

銀行調整分行策略愈來愈積極，繼合庫銀、星展銀去年關閉10間分行之後，台北富邦銀行公告8月間公告10家分行暫停營業，業務全數移轉鄰近分行，雖然北富銀整併日盛銀至今、2年來調整分行據點上看20家，但8月策動10家分行暫停營業，寫下該行史上最大規模異動。北富銀強調，未來仍會持續平衡中南部據點，預計南部分行比重拉至3成，同時179家分行營業執照全數保留，不會有繳回減少的現象。

台積電貼息！跌15元至1045 指數跌逾210點失守22300

美股11日收盤收黑，台股今（12）日開低走低，指數跌逾210點，跌破22300點，今日除息的台積電（2330）開低盤，下跌15元至1045元，呈現貼息窘境。

今年前5個月造船訂單減58% 台船主檔塢位已排到2030年免擔憂

根據克拉克森統計，今年前五個月全球造船業新船訂單大幅下滑，年減58%，主要原因是監管的不確定性和地緣政治緊張所致，其中汽車專用船與散裝船分別年減88%與81%最為明顯。我國台船(2208)目前主檔塢位已經排到2030年，兩艘海鯤號後續艦也已簽下，不用擔心這一波衰退。

美對中關稅55%對美國進口商是傷害 顏益財認為還會有變化

中美關稅問題疑慮甚多，已造成股價與海運運價的數次波動，台驊控股創辦人顏益財笑稱，股價與運價因此漲跌數波，對於川普放出最新消息，表示中美雙方協議美國對中徵收55%關稅，中國對美徵收10%關稅，他認為高關稅對美國進口商傷害很大，很多進口商要關店，還有通膨與失業等問題，事情應該還會變，要再看看。

中環、台驊近日買陽明買高了 但有前期低價買進股票壓低均價

中環(2323)今(12)日公告在6月6日至12日買進陽明(2609)4353張，每股平均價72.32元，台驊控股則是在本月10公告於4月17日到6月10日買進陽明4000張，每股平均價格73.87元，都高於今日收盤價72.0元，但兩家累積持有陽明股票1.36萬餘張與2.29萬餘張，前期買進的股價估計會讓平均成本壓低許多，且陽明尚未公布除息交易日，都可參加每股7.5元的股利配發。

期交所精進三階段漲跌幅措施 6／23日上路

考量近年來國際金融市場波動較為激烈，金管會督導期交所參酌國際作法，規劃冷卻時間由現行10分鐘縮短為5分鐘、布蘭特原油產品第一、二階段漲跌幅限制，由現行±5%、±10%放寬為±7%、±13%，至於三階段漲跌幅仍維持±20%不變，上述跌漲幅幅機制預計自2025年6月23日起實施。