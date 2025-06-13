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一家非聯盟船撼動市場運價　美西線一天跌1千美元、10天跌3千美元

▲馬士基航運。（圖／港務公司提供）

▲馬士基航運未來兩周美東線的網上價比目前行情低1300美元，可能讓市場運價因而鬆動。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

前(11)日晚間，一家新加入美西線的非聯盟船公司發信通知昨日起美西線每大箱(40呎櫃)運價自4100美元降至3100美元，一日之間幾乎所有同航線船公司都跟著降價1000美元，讓美西線運價降到3100-3600美元之間，而短短10天來，運價跌掉2500-3000美元，攬貨業高階指出，不是非聯船影響力大，是市場運力過多了。

過去非聯盟船運價較聯盟船少個3、5百美元是正常的狀況，這次非聯盟船一降價，聯盟船立刻跟進，還有多家降到與非聯盟船同價，先搶到貨確保滿艙意圖非常明顯，怕出手晚了，貨已經流向別家拿不回了。

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這次船公司漲價漲得兇，跌價也跌得快，美西線6月1日從3000-3100美元漲到6000-6100美元，6月3日先降500美元，6月11日降到4500-4800美元，但也出現4100美元特惠價，12日再降1000美元，昨日已有船公司表態，15日會降到整數3000美元，隨時都有跌破3000美元之勢。

美東線的運價目前還撐在7000美元高檔，但是透過網站賣艙位的馬士基航運，第25周與26周(6月16日到23日)每大箱收5700美元，似乎也預告著部分船公司本月15日運價調升1200美元計畫難以實現，運價還有可能下修。

不過運價是以供需為最大依據，第三季市場進入旺季，船公司如果有找到運價水平更理想的其他航線，或是美國線旺季夠旺，只要調走幾艘船，運價隨時有可能回升。另美國給多數國家的10%基本關稅7月9日即將到期，未來一周估計是最後出貨時段，有沒有一波出貨小高峰也有待觀察。

關鍵字： 一家非聯盟船撼動市場運價　美西線一天跌1千美元、10天跌3千美元

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