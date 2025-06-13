星宇航小股東關心何時配息　張國煒：明年有機會

▲星宇航空今日舉行股東會，由董事長張國煒主持。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）今日舉行股東會，並由董事長張國煒親自主持，會中針對股東關心公司何時能夠配息，張國煒表示，雖然他理解股東們的立場，都希望買了股票可以配息，但由於去年才開始小賺，疫情期間還有虧損一百多億，要先把公司財務做穩才能配息，不過張國煒也說，預計今年就可以把這一百多億債務弄掉，明年就會有這個機會配息。

針對股民提問公司今年既然賺錢了，何時能夠配息，張國煒說，大家都很注重配息，星宇航空去年才開始小賺一點，站在股東立場，當然也希望配息，他也知道大家情緒，很多人很支持星宇，所以去年才有盈利，但一開始不是很多，疫情有虧損一百多億，要先把公司財務做穩才能配息，預計今年一百多億就可以弄掉，明年就有這個機會。

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張國煒也指出，今年第一季不錯，第二季因為關稅戰有受到影響，第三、四季要看關稅，也要看川普出什麼招，至於後續效應要看後面，但各位股東的期待有放在心底，他也知道很多股東是鐵粉，因此會盡其所能達到各位期待，希望大家給一點時間。

針對去年營運成果，張國煒也說，這是全體員工努力成果，一路走來荊棘滿佈，成立一家公司，要拼成這樣，壓力其實很大，酸民很多酸言酸語，說擴張太快，但這行業不擴張快，你也很難跟人家競爭，像當初復興，搞了60年才要搞國際線，結果弄不過人家，所以星宇也是必須要去快速擴充，當然過程中會有一些處理不妥當地方，但團隊也是在努力把不妥當地方處理妥當。