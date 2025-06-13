張國煒親曝星宇明年新航點　新機採購計畫「近期會宣布」

▲星宇航空。（圖／星宇提供）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）今日舉行股東會，董事長張國煒針對新航點透露，明年可能會開航歐洲線，紐約線也在考慮中，至於股東關心日本旭川線及羽田-台北線，張國煒則說，旭川有加油考量，羽田還需要磋商，但如果沒辦法一週飛七班，其實效益不大，等實力夠才會去爭取。

張國煒說，羽田是政治性路線，日本航線只有羽田需要磋商，但就算真的能飛也不能一週七班，日本政府做事也比較謹慎，目前也有國籍航空跟日本籍航空在飛，星宇航空很難達到七班，等實力夠，可以一次拿七班，才會考慮去爭取羽田線。

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至於新航點佈局，張國煒則說，今年航點開的差不多，明年比較夯的航點是鳳凰城，歐洲可能會涉足到，因為法規複雜所以會比較久，明年可能會開航，紐約線明年也會考慮。

在新飛機佈局上，張國煒說，希望A350的10架選擇權可以執行，初期買了17架350，近期也做一些盤點，長線的吃飛機，兩價輪流飛，一架備用，所以明年如果要飛歐洲，飛機就會吃緊，目前有規劃第二階段採購新機，但因為董事會還沒開所以不能宣布，但應該很快，幾個禮拜之內會有新的宣布。

張國煒也說，採購新機有在看，當初頭等艙出來，很多酸民說那是商務艙，當時有當時的時空背景，頭等艙產品很特殊很獨立，沒有五年弄不出來，但當初沒那麼多時間，下一輪頭等艙會多花一些資源進去，時間也比較充裕，頭等艙會做更新，其他艙等也會根據市面上進度做更新，後面飛機硬體還會再升級。

窄體機佈局上，第一架321進來已經五年，現在規劃下一代窄體機的佈局，今年開始進行，330利用率沒那麼高，希望可以提高，330目前只有五架，還有6架要進來，未來澳洲線可能會把他放進去，阿布達比也可能去飛，和阿提哈德也緊密合作，中東現在對歐洲轉機也很主要，星宇航空跟阿提哈德對接後，歐洲轉機會有深度合作，350使用率可能會隨著飛機進來做調整。