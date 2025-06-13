士電：關稅匯率影響不大　持續評估美國設廠

▲士林電機外觀。（圖／翻攝公司網站）

文／中央社

重電大廠士林電機今天舉行股東會，會中通過每股配發現金股息新台幣4.5元，執行長暨總經理謝漢章表示，關稅匯率影響不大，持續評估美國設廠，在台灣2座大型變壓器新廠可增3至4成產能，因應到2035年市場需求。

展望今年營運，謝漢章預期，今年營收和獲利可超過預期目標，可較2024年成長，今年每季業績有機會較去年同期成長，今年外銷表現將較去年佳，預期外銷與海外市場業績可較去年成長雙位數百分比。

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謝漢章在股東會後接受媒體採訪，談到關稅和匯率變數，謝漢章分析，士電外銷產品多元化，市場包括美國、加拿大、東南亞、日本、土耳其、沙烏地阿拉伯等地，關稅對士電營收影響不大。

他表示，因應美國對等關稅變數，士電與主要客戶協商，大部分客戶願意吸收，主因是客戶對產品需求大於關稅成本壓力，因此關稅變數不會影響經營。

談到匯率因素，謝漢章指出，士電應收帳款評價和美元存款可能有部分影響，但士電很多材料進口也是以美元計價，且電裝品外銷以歐元計價衝擊不大，若以美元計價有匯率動態調整條件因應，此外新客戶報價採用新的台幣匯率基準。

士電說明，美國是士電外銷最大市場，主要以重電與電裝品為主。美國占外銷市場業績比重約3成至4成，加拿大是第2大外銷市場，東南亞市場第3，2024年士電在外銷及海外市場業績，首度超過新台幣100億元。

至於是否在美國設點，謝漢章表示，士電持續評估，當地若設大型變壓器產線，需要專業技術熟練工，有其難度，至於小型變壓器產線，士電持續評估中。

展望重電產品布局，謝漢章表示，士電重電產品能見度可看到2027年，規劃2028年訂單布局，目前士電在台灣新竹湖口已有2座大型變壓器廠，第3座新廠8月上旬運作，2026年8月第4座新廠將增建完成，新廠也是規劃電力級特高壓大型變壓器，預計可增加3成至4成產能，因應到2035年市場需求。

謝漢章指出，台電強韌電網汰舊換新計畫、以及風電、太陽能、綠能、資料中心等電力需求，加上產業AI化及AI供應鏈電力需求強勁，帶動國內電力設備重電拉貨，此外外銷美國需求旺，當地基礎建設、能源發展、AI算力資料中心設置更需要發電配電，整體帶動重電拉貨，看好未來20年需求長在。

在電動車馬達動力系統，謝漢章指出，以往士電出貨兩輪電動車馬達產品，今年可提供中華車3.5噸物流商用車電動馬達動力系統，這是士電首次切入四輪電動車系統，新竹物流也會率先響應採用物流車。

對於輝達（NVIDIA）將在北市科設立海外研發中心，謝漢章表示，這可帶動北市科產業群聚效應，士電當地大樓和不動產估值可受惠，當地人才薪資水準可提高。