萬海「旺春輪」獲拖纜成功固定　預計拖往深海區降低汙染

▲印度海岸警衛隊昨日將一條拖纜成功固定至該船上，準備必要時將船隻拖往深海區。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者張佩芬／綜合報導

綜合國際媒體報導，本月9日萬海航運「旺春輪」在印度喀拉拉邦外海的阿拉伯海發生的火警已進入第五天，船首的火災已被撲滅，印度海岸警衛隊(Indian Coast Guard，ICG)昨(12)日派人登輪，將一條拖纜成功固定至該船上，準備必要時將船隻拖往深海區，讓船隻沉在深海，以減少對海岸與海洋生態的影響。

印度海警隊官員指出，目前仍在現場試圖控制火勢，並持續搜救失聯的人。若船真的開始漏油、下沉，會把船隻拖到深海區，讓它沉到深海，使污染降到最低。對此國內保賠業者指出，如果船隻有漏油、進水、傾斜與沉沒可能，拖到公海非航道區讓它沉沒，除了降低損害，船公司與保險公司面臨的索賠也會大幅降低。

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旺春輪是2005年由台船建造，可裝載4333箱(20呎櫃)的全貨櫃輪，近日在國內船長LINE群組，對於船上裝了175個危險品貨櫃，認為對於排艙的大副來說，是需要一些功力的，因為必須做出適當的間隔以避免連鎖事故，而船隻彎靠多個港口裝卸，排艙是難度頗高的工作。

大陸中遠海運昨日則再次發佈正確申報貨物資訊的告客戶書，信中指出：中遠海運集運始終秉持「安全第一、預防為主」的原則，履行客戶託運貨物的安全運輸職責，確保人員、環境、船舶和貨物財產的安全。夏季高溫天氣顯著增加危險品運輸風險，近期頻發因新能源車、鋰電池貨物及二手燃油車引發的火災事故。

為保障運輸安全，我們再次強調，危險貨物託運人的安全責任至關重要，每一位託運人要充分認識到危險貨物運輸的特殊性，嚴格按照相關規定落實安全管理責任，包括但不限於：

妥善包裝：採用符合標準且適合貨物性質的包裝材料進行科學裝箱，並嚴格按照裝箱相關規定操作，包括裝箱前準備工作、裝箱和封箱操作要求、裝箱後要求等，確保貨物在運輸過程中不因包裝破損或裝箱不規範而洩漏或引發其他危險。

溫度控制：對於需要溫度控制的危險貨物，務必採取有效的溫控措施，確保貨物在運輸全程中保持在規定的溫度範圍內。

信息準確：及時、準確地向承運人提供貨物的正確運輸名稱、數量、危險特性、控制和應急溫度(如需)、應急處置措施等關鍵資訊，以便我們更好地進行風險評估和應急處置。