基隆港務分公司七堵火車站鄰近土地開發案招商　陽明會是潛在大買主

▲陽明海運承諾總部留在基隆 。（圖／陽明人提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司持有鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，規劃以都市更新權利變換方式開發，將公開甄選實施者投資進行都市更新事業，讓該案發揮最大效益。由於該土地緊鄰陽明海運總部，陽明未來可望成為其中商辦大樓的大買主。

陽明因為七堵總部大樓不敷使用，曾經規畫在台北市區斥資百億以內購買或興建辦公大樓，但因當時楊明才轉虧為盈不久，各方意見頗多，最後擱置。據了解，基隆港務分公司這項開發案曾邀陽明參與，但陽明因決策過程繁複，僅考慮未來購買開發案中的商辦大樓樓層。

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該案基地原為前交通部基隆港務局時期所有之一德新村宿舍，自港務公司改制後，陸續收回原有宿舍房地。該基地鄰近土地權屬單純，除基隆港務分公司及基隆市政府管有土地外，基地周邊尚有國營台灣鐵路公司及台灣菸酒公司所持有土地；倘實施者能順利整合，則都市更新總開發面積可達約1.4公頃，為七堵市中心形狀方整之大面積可開發基地。

該基地鄰近七堵地區重要交通節點，包含既有的七堵火車站及未來的基隆捷運七堵站，且位處七堵區正市中心，鄰近市場、學校等，生活機能相當完善便利，都更後可提供住宅產品予民眾使用，極具開發潛力。另也可以搭配陽明海運，地亦可規劃為海運產業園區，提供辦公空間予業界使用，極具開發前景。

基隆市政府近年積極於基隆河谷廊帶布局，於陽明海運總部南側打造多功能社會住宅用地，七堵火車站北側則規劃站前商場；於未來基隆捷運七堵站規劃捷運共構與商辦複合。加上本案基地可結合產業園區及住宅使用，期待未來透過就業人潮吸引新住民，七堵區房市及商業發展後勢可期。

這項開發案採取合建分屋方式，未來陽明可以與其中分到建物的任一企業洽談購買部分樓層。