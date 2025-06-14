國泰金、凱基金6／30日除息　富邦金接力7／1

▲金融股除息秀由國泰金掀開序幕。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

6月13日金融股超級股會結束，國泰金（2882）、富邦金（2881）、凱基金（2883）三家大型金控公布除息日，國泰金、凱基金同步選擇在6月30日除息，兩家普通股配息金額分別3.5元以及0.85元，而富邦金則是選擇在7月1日，普通股配息金額4.25元。

擁有76萬名股東凱基金2024年盈餘分派案每股分派現金股利0.85元、股票股利0.1元，現金股息將於6月30日除息，若以昨（13）日16.3元收盤計算，股息殖利率5.21%。

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日前凱基金總經理楊文鈞針對股利政策提出說明，他說，好的股利政策，盈餘配發率應該有一致穩定性與持續性，開發金時代主要純現金股利，目的就不希望股本膨脹，不過隨著凱基人壽進入金控後，可以適度搭配一些股票股利，原則不能過度膨脹股本。

擁有44.5萬股東會國泰金2024年盈餘分配，普通股每股現金股利3.5元，近年來一樣維持不配發股票股利，並和2022年配發的2021股利同樣3.5元，並列史上第一高，除息日與凱基金同樣在6月30日，以昨日股價收盤69元計算，潛在現金殖利率達5.07%。

擁有40.9萬股東富邦金2025年擬配發普通股每股現金股利4.25元、股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元，以昨日86.5收盤價計算，股息殖利率4.9%，其公告7月1日為現金股利除息交易日，7月7日為現金股利除息基準日，7月31日為現金股利發放日。

富邦金現金股利包括普通股每股現金股利4.25元、甲種特別股現金股利每股約2.74875元、乙種特別股現金股利每股2.16元、丙種特別股現金股利每股1.8元，將一併於7月31日發放。

至於股票股利部分，股東常會通過章程修正案，該議案須報送銀行局，並向經濟部商業發展署申請變更登記，再向證期局申請資本公積轉增資發行新股，並待核准後訂定配股基準日等相關時程及配發事宜。

富邦金2024年賺進一個資本額，綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況，2025年擬配發配發普通股每股現金股利4.25元、股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元，總股利暨現金股利均創下歷史新高紀錄，總股利配發率41.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。

