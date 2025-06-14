特斯拉1原因慘遭歐系養老基金列黑名單　出清套現400億

▲ 電動車龍頭特斯拉（Tesla）。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

瑞典退休基金AP7於13日宣布，已將美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）列入黑名單，因該公司在美國有侵犯工會權利的行為，已於5月底清空所有持股，市值約為130億瑞典克朗（約折合13.64億美元或404億新台幣）。

此為特斯拉近二年第3次遭歐系退休基金出清持股。此前在今年1月歐洲最大養老基金Stichting Pensioenfonds ABP宣在去（2024）年第3季度因不認同Tesla 的CEO馬斯克（Elon Musk）薪酬待遇賣掉手中持股；今年3月丹麥退休基金Akademiker Pension也因在爭取工人權利、企業管治不佳，加上馬斯克「不斷涉足美國和歐洲政壇、傳播錯誤訊息」。

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根據《路透》報導，瑞典退休基金 AP7在一份聲明中表示「由於經證實特斯拉在美國侵犯了勞工權利，AP7 決定將特斯拉列入黑名單」

該公司補充說，「儘管與特斯拉進行了數年的對話，包括與其他投資者合作提出股東提案，但該公司尚未採取足夠的措施來解決這些問題。

AP7 發言人表示，該基金在 5 月底出售特斯拉股份時，價值約 130 億克朗（約折合13.6 億美元）。發言人表示，當時這些股份約佔 AP7 股票基金的 1%。

根據AP7網站報道，截至5月底，該基金資產總額為11810億克朗（約折合1239億美元）。

雖中東局勢緊張美股全面收跌，但特斯拉受惠美將放寬自動駕駛出租車法規，股價13日逆勢收漲，以上漲6.2美元或1.94%、325.310美元作收。

