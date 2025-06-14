英特爾美晶圓廠7月中啟動裁員　不排除有第2輪

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導



《Oregon Live》報導，英特爾本周致員工的信中表示，該公司將從7月中旬開始裁減位於俄勒岡州（Oregon）矽林（Silicon Forest園區的晶圓廠員工，第一輪裁員將於7月底結束，但如果認為有必要，該公司可能會進行另一輪裁員。

英特爾正在應對激烈的競爭、個人電腦和筆記型電腦市場的低迷，積極尋求整頓瘦身，此前英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）於4月宣布了裁員計劃，

根據《Tom's Hardware》報導，英特爾向生產線工廠員工發送的內部訊息概述了該公司正在重組代工製造部門，使其更加專注於工程和技術職位，亦即裁減中層管理人員；雖然沒有提供具體數字，但消息承認了這項決定的嚴肅性，並聲稱這是改善公司財務狀況的必要舉措。

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英特爾在發給《 Tom's Hardware》 的聲明中表示「正如我們今年早些時候宣布的那樣，我們正在採取措施，成為一家更精簡、更快速、更高效的公司」，「消除組織複雜性並賦予工程師權力，將使我們能夠更好地服務客戶需求，並增強我們的執行力。我們做出這些決定是基於對未來業務定位的重要關注，在我們的重要工作之間完成這項工作的重要態度。」

截至2024年12月28日，英特爾員工總數為10萬8900人，去年前任執行長季辛格（Pat Gelsinger）任期內裁員約1萬5000人。英特爾位於俄勒岡州的工廠也不例外，裁員約3000人，但仍保留了約2萬名員工。

英特爾尚未宣布計劃在英特爾代工部門裁員多少人。不過，其他部門的人士向《俄勒岡直播》表示，他們預計也會有類似的裁員，但只要達到特定的成本削減目標，每個部門都可以獨立管理這項流程。

俄勒岡州擁有英特爾一些最先進的生產設施，包括用於開發、測試和完善未來製程技術的D1X和D1D晶圓廠。

