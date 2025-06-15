謝志堅：以伊開戰須關注胡塞動向　外籍航商：紅海仍存在高風險

▲伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

以色列與伊朗開戰，陽明海運前董事長謝志堅認為這場戰爭應該不會拖太久，船公司比較擔心的是葉門的胡塞會不會又有攻擊商船行動；歐洲籍船公司台灣公司高階則指出，紅海依然是存在高度風險；波羅的海國際航運公會(BIMCO)則表示：「我們收到報告稱，越來越多的船東現在格外謹慎，選擇遠離紅海和波斯灣。」

謝志堅指出，以色列摧毀伊朗核燃料設施，伊朗一定會報復，雙方雖會打來打去，但因俄羅斯目前無力介入，應該不會拖太久，對於航商來說，會擔心已經停止攻擊商船好幾個月的胡塞會不會又有行動，估計大船公司都會按兵不動，不會馬上恢復航行紅海，但是原來有在走的大陸、東南亞國家與法國達飛等，應該還是會走紅海。

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歐洲籍船公司在台高階則指出，對於法國達飛恢復航行紅海，其他船公司多認為紅海還是存在高度風險，還是會繼續觀察；以伊戰爭在意料之外，達飛等會不會變更決定還要看，不過同樣是歐洲人，各國的想法還是不一樣的。

業界退休高階則指出，多數船公司原就沒在走紅海，以伊戰爭在這一部分沒什麼影響，但是油價高漲就會影響到船隻營運成本，另外波斯灣的航行安全也受到威脅，伊朗會不會封鎖荷莫茲海峽，讓油價大幅拉升需要觀察。

BIMCO則表示，如果美國被認為涉入襲擊，「風險將顯著增加...包括對船隻進行飛彈襲擊或在荷莫茲海峽埋設水雷。」

路透社看到的訊息顯示，在以色列襲擊伊朗後，希臘和英國已建議其商船避免穿越亞丁灣(Gulf of Aden)，並記錄所有穿越荷莫茲海峽的航行。

挪威數據平台首席分析師彼得·桑德(Peter Sand)表示，地緣政治再次威脅到全球供應鏈的安全和穩定性。他補充說，「霍爾木茲海峽的任何關閉都將導致服務改道，越來越依賴印度西海岸港口連線遠東和印度次大陸。」

不可避免的中斷和港口擁堵，以及油價上漲的可能性，將導致海運貨櫃運輸價格飆升，未來幾天，運送人或許會對這些交易徵收「安全附加費」。

這種增加的不穩定將意味著承運人和託運人執行長將再次面臨挑戰，找到解決中斷的解決方案，這將不可避免地再次推高運價與運輸成本。