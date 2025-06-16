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國票金淪最小金控　小股東：23萬股東能向誰申冤

最高法院於5月28日特別發新聞稿說明判決國票金控併購安泰銀行之案並無違法的理由，顯示相當重視此案對產業界併購案的影響。（圖／CTWANT資料照、翻攝最高法院官網）

▲最高法院於5月28日特別發新聞稿說明判決國票金控併購安泰銀行之案並無違法的理由，顯示相當重視此案對產業界併購案的影響。（圖／CTWANT資料照、翻攝最高法院官網）

圖文／CTWANT

「5月27日最高法院一項判決，確認當年國票金（2889）欲併購安泰銀（2849）一案合法合規，全案判決確定不得上訴，耐斯集團纏訟3年多後，終於還國票金一個公道。」一位國票金老股東接受CTWANT記者採訪，不見勝訴喜悅，因為這門婚事早已破局，「遲來的正義不是正義！」

今年，十四家金控大賺近6000億元，各家銀行、保險及證券三業獲利引擎齊發，寫下史詩級勝績，國票金只賺了其中的27億元持續吊車尾，因為以票券及證券起家的國票金，是唯一無實體銀行或保險的小金控。

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國票金成軍23年來，除了每三年的改選大戲，吵得乒乒砰砰，其實經營團隊為擴大規模，四度提案併購或收購壽險及銀行，這份努力屢遭特定股東反對。「2021年併購安泰銀行一案，可說是成立以來最接近成功達陣的一次。」該名老股東說，這樁喜事，郎有情妹有意，股東會也表決通過，誰也沒想到，竟遭自家股東打官司要撤銷，如今官司判下來雖然公司勝訴，但婚事早已告吹。

CTWANT調查，國票金2021年營收破百億，稅後淨利46億，配息1.15元，股價一舉掙脫10元攀上17元，營運與股價、市值均創下史上高點，無異是迎娶安泰銀的「良辰吉時」。

據此，買賣雙方經營團隊努力一年多，與主管機關溝通，取得首肯後再同步開董事會及股東會，提出以約337億元股份轉換取得安泰銀行100％股權。其中，國票金董事會開了十場「會前會」，每場3到4小時，2021年10月15日經過5小時馬拉松式會議，終於表決通過，並在12月初召開股東臨時會，以73.54％贊成通過此案。

豈料，半個月後，小股東們的惡夢重演。國票金股東耐斯集團魏姓董事兩度召開記者會，指控該併購案事涉違法，並展開司法戰，由「台灣苗農乳品、國證投資開發及資通國際開發」於2021年12月29日及隔年1月11日向智慧財產及商業法院提起訴訟。這三家提告公司皆是由耐斯集團二代陳冠舟的弟弟陳冠如所投資，兩人現為國票金控總經理、國票綜合證券副董事長。

國票金控是目前14家上市金控中唯一無實體銀行或保險的金控。圖為國票金控董事長魏啟林。（圖／報系資料） 

▲國票金控是目前14家上市金控中唯一無實體銀行或保險的金控。圖為國票金控董事長魏啟林。（圖／資料照／CTWANT提供） 

依據記者會及訴訟案內容，主要指控是國票金前總座丁予嘉與安泰銀前董座丁予康為親兄弟二等親關係，後者並持有安泰銀股票，涉及金控法第45條的利害關係人，董事會應採「特別決議」，但董事會僅採「普通決議」，因此訴請董事會決議無效以及撤銷國票金股東臨時會決議。金管會隨即在2022年1月底，對此案表示「予以緩議」。

該股份轉換契約期限一年，約定「最終交易日」（2022年10月13日）前夕，智慧商業法院宣判國票金董事會決議並未違反金控法，六天後，也將撤銷國票金股東臨時會決議的訴訟案予以駁回。國票金獲勝訴，但原告方耐斯集團不服提上訴，直到今年5月27日最高法院宣判駁回，國票金再次勝訴。

「上市櫃企業普遍共識是，為避免商業爭議事件影響公司，多採『速審速決』，接受智慧商業法院判決。」一名金融界人士分析，「若三年前，耐斯不上訴，就有機會重啟該併購案，那麼今日國票金樣貌，肯定是大不同。」

「一樁數百億元併購案，從找到合適對象，雙方能情投意合，還要經過主管機關認可，談何容易，竟可以司法訴訟輕易杯葛。」一名專業人士分析，這樁美事竟成金融史上的怪譚。

今年四月間，凱基金併購安泰銀告吹，安泰銀仍是待嫁之身，國票金為何不重啟此案？在會被自家股東提告陰影下，內部早起了寒蟬效應。國票金董座魏啟林二年前曾回應，「已事過境遷，回不去了！」今年5月23日股東會上，小股東們也隻字未提。

「沒哪一家金控像國票金大股東們自己在搞內耗，原地打轉！」小股東無奈地說，「23萬名股東能向誰申冤？」

國票金控對於最高法院的勝訴判決確定，5月27日發布重訊表示，本公司辦理併購業務，均依公司治理及恪遵法令執行，對於智財商業法院及最高法院歷時審理及確定判決，樹立金融控股公司法之認事用法典範，深為敬佩；同時也尊重股東依法主張訴訟權，惟耗費社會司法資源，僅表遺憾。

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關鍵字： 周刊王國票金耐斯

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