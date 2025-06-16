微星攜手Red Bull　擴展電競領域

▲電競筆電大廠微星（MSI）。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

全球AI與高效能運算領導品牌微星科技（MSI，股票代號2377）宣布，旗下「MSI Gaming Arena（MGA）」正式與國際知名品牌 Red Bull 展開策略合作。透過此合作，將包辦三項年度最重磅的電競賽事：Red Bull Home Ground、Red Bull Team5，以及將在近期宣布的其它賽事。

業界觀察，微星是全球電競筆電龍頭廠，中高階機型市佔率約2成，而Red Bull 長期深耕極限運動、音樂文化與電競領域，擁有龐大年輕受眾與無可匹敵的全球影響力。

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Red Bull指出，此次合作將結合 MSI 領先業界的電競硬體實力與 Red Bull 的內容影響力，不僅強化 MSI 作為電競領導品牌的地位，也讓 MGA 有機會觸及更廣泛的玩家族群，拓展全球舞台，打造更沉浸、更多元的電競體驗。

MSI將提供旗下旗艦級電競筆電與電競桌機，全面升級比賽設備與現場體驗，為全球觀眾帶來更具張力與科技感的電競盛事。

此外，微星擴大投入MGA。MGA今年邁入第 15 年，始終致力於推動電競文化，為全球玩家提供展現實力的舞台。透過此次合作，MSI 將 MGA 精神擴展至更龐大的賽事規模，與Red Bull 攜手推動全球電競發展。