居高思危！台股ETF受益人周減2.9萬人　軍工、日本ETF受益人逆勢增

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠外資與投信持續回補台股，上周台股延續反彈態勢，周線連2紅，一度收復年線，但上周五以色列與伊朗開戰，投資人擔憂不確定因素干擾，陸續調節部位。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周減2.9萬人，其中高股息ETF受益人數周減3647人。

而在海外ETF方面，受益人數周減1萬2,851人，其中12檔美股ETF周減逾6,000人，減幅有擴大趨勢。顯示投資人持續透過分散布局降低重壓美股的風險。逆勢成長的海外ETF仍以不動產、軍工、資安，以及日本、歐洲等區域市值型ETF為主。債券ETF受益人數雖連三周衰退，但減幅已縮小至2千餘人，是否回穩仍待觀察。

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中國信託投信基金經理人葉松炫指出，上周初市場樂觀看待美中貿易會談，伴隨美國大型科技巨頭股價走揚，帶動美、日股市偏漲，台股也在AI相關供應鏈營收表現亮眼帶動下大漲；但上周五以色列空襲伊朗核設施與軍事基地，導致中東地緣政治風險升溫。此外美國5月CPI、PPI數據也低於預期，投資人拋售風險性資產，導致全球股市下挫。

不過，葉松炫也表示，AI需求持續擴張，舊世代半導體市場可望在下半年回穩，半導體設備商的基本面也有望觸底反彈。目前全球前五大半導體設備商的股價本益比低於五年平均，顯示估值仍具吸引力。若市場因戰爭及關稅等短期因素出現波動，投資人則可採取漸進式布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，今年以來美股由於受川普政策反覆影響呈現震盪走勢，投資人積極轉向全球布局，包含歐股ETF、日本商社ETF等，近期都擠入海外ETF受益人數增量排行榜前十名。另外像航太防衛科技、資安等主題ETF，受地緣政治風險升溫因素影響，上周也擠入增量排行榜前十名。

值得一提的是，伊朗揚言封鎖荷姆斯海峽，恐導致油價大漲，但敏感度高的投資人也將資金轉向電動車，認為在油價高漲下有利電動車銷售，也使得電動車主題相關的ETF近期頗受投資人青睞。

