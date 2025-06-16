黑松張斌堂續任董事長　 股東會通過配發現金股利1.9元

▲黑松董事長張斌堂。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

飲料大廠黑松（1234）今日召開股東常會，由張斌堂續任董事長，今日股東會亦通過113年度盈餘分配案，將配發每股現金股利1.9元，合計7.64億元。

黑松2024年合併營收達102.5億元，延續良好表現。個體營業收入淨額為89.75億元，營業利益6.1億元，稅後純益9.47億元，毛利率25.06%、純益率10.56%，股東權益報酬率5.06%，每股盈餘（EPS）為2.36元。今日股東會亦通過113年度盈餘分配案，將配發每股現金股利1.9元，合計7.64億元，展現企業對股東的長期承諾。

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黑松已公佈完成董事會改選案，由張斌堂續任董事長，持續領軍公司邁向新階段成長。張斌堂表示：「百年企業是極其珍貴的成果，未來我們仍會堅守初衷、擁抱改變，持續與時俱進。希望黑松這個品牌，更貼近大家的生活、走進人心，讓每一位支持黑松的人，都能感受到百年品牌的溫度與前進的力量。」

適逢100週年，黑松今年也陸續舉辦了「黑松100感恩餐會」、「員工家庭日」、「黑松時光地圖」數位活動、「百萬狂享趣」抽獎，以及100週年紀念品加價購，如黑松×TOMICA「台灣黑松經典復刻運輸車」、黑松自動販賣機公仔及黑松沙士造型悠遊卡等，不但喚起長期支持者的生活記憶，也成功吸引新世代消費者的關注與參與。黑松希望透過這一系列週年活動，傳遞品牌溫度與情感共鳴，打造更貼近生活的連結與體驗。

黑松「健康歡樂」的企業願景，提供符合消費者需求的創新產品與體驗，持續深耕飲料事業。「黑松FIN好菌補給飲」是去年成長表現最突出的產品之一，全年銷售大幅成長43%。

黑松也持續發揮品牌代理實力，除了去年底完成50度以上金門高粱酒的總經銷簽約，繼代理CHOYA梅酒與Hardys夏迪葡萄酒之後，更宣布與國際洋酒集團麥立得洋酒公司（Ian Macleod Distillers）合作，引進麥克勞德產區系列單一麥芽威士忌，讓代理品類更完整。

黑松與立頓策略聯盟合作亦邁入第十年，旗下奶茶系列亦持續穩定成長，今年也再迎合市場，推出兩項新品- PKL 330mL立頓琥珀紅茶、PET 535mL立頓蜂蜜紅茶。黑松秉持「超越代理」的營運方針，持續發揮通路、行銷與產品開發整合優勢，未來將拓展更多不限於酒類或飲料的知名品牌代理機會。

在ESG實踐上，黑松持續以行動回應企業責任，不僅透過黑松教育基金會推動環境教育，2024年全公司碳排放量也較2023年下降2.9%，每噸產品碳排下降1.6%。為提升能源效率，黑松投入2.93億元升級B#17寶特瓶碳酸生產線，預計2025年完成設備更新，預估年節電量可達154萬度、約當減碳730噸CO₂e。在永續包裝方面，則聚焦3S1R策略（純料、原色、減標籤、再生料），計劃於2025年第三季在自動販賣機通路推出無瓶標水產品，實踐源頭減塑。