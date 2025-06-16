日月光與高雄市教育局攜手　舉辦產業營隊參訪培養人才

▲日月光與高雄市教育局攜手辦理產業營隊參訪。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／台北報導

為因應高雄產業升級與半導體S廊帶政策推動，高雄市政府教育局與日月光半導體（3711）攜手合作，自114年暑假起辦理「高中暑期營隊參訪活動」，由楠梓高中、三民高中、高雄女中、中山高中及左營高中等五所學校共同參與，預計吸引210位學生投入探索，藉由產學合作強化技職教育能量，厚植學生對先進製程及產業趨勢的認識與興趣。

作為全球半導體封測製造服務領導廠商，日月光半導體長期致力於創新、環境管理與社會責任發展，推動企業永續經營。同時為達產學攜手共築壯大半導體能量的願景，日月光與高市教育局合作，規劃高中暑期營隊參訪活動，內容涵蓋水資源、循環經濟、先進製程與職涯發展等，並安排學生實地參訪日月光科技體驗中心，讓學生透過體驗式學習模式，增進產業理解與未來職涯規劃能力。

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今日於楠梓高中舉辦「高級中等學校師資增能及學生培力計畫合作」說明會，教育局局長吳立森表示，隨著南部半導體聚落的逐步成形，對高階科技與數位人才的需求日益提升。教育局已積極推動相關產業的先修課程等，提供高中階段學生提前試探及認識的機會，以培育符合未來產業需求的優質人才。同時也期待透過此次合作計畫，讓學生得以提前接觸產業、認識職涯方向，也讓各校教師相互交流，發展具學校特色的課程模組，為未來進一步擴大推動提供經驗依據。期盼在未來能更加深化教育局與日月光半導體的合作，持續為本市學子提供更多更優質的學習機會。

日月光副總李叔霞表示，半導體在國際間備受關注，顯見產業的巨大潛力，也更深刻理解人才就是產業的未來，日月光與教育局攜手舉辦夏令營，欲翻轉半導體等於理工男的印象，希望讓更多就讀高中一年級的女生了解產業現況，未來有機會選讀電機電子工程、工業工程、材料等科系；半導體產業除了工程師，還有很多結合專業不可或缺的重要職務，這些角色越來越多是由女性優秀人才擔綱，日月光的豐富職缺冀望為南部留住人才，並成為新鮮人實現夢想的最好舞台。