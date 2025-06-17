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鴻海改選內幕曝光！財經網紅揭：劉揚偉高票背後「沒有郭董」

▲▼鴻海董事長劉揚偉主持股東會，通過5.8元現金股利創史上新高。（圖／鴻海提供）

▲劉揚偉高票連任鴻海董事長。（圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

財經網紅Emmy追劇時間16日在Facebook發文指出，鴻海股東會改選董監事，現任董事長劉揚偉雖順利高票連任，卻是在創辦人郭台銘「沒投他的情況下」通過，引發市場高度關注。她幽默寫道：「應該全部的法人心中都在吶喊，果凍拜託你不要回來了，就讓那場君悅飯店的五漢廢言為您劃下完美的句點吧。」

Emmy貼文引述《鏡週刊》的獨家調查指出，原本已授權出席支持股東會召開的郭台銘，在正式董事投票前的最後一刻，以一通電話通知鴻海股務單位，決定不投下手中13%持股的任何一票，以棄權方式表達對董事名單的不認可。

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此外，《鏡週刊》也揭露，劉揚偉在股東會前便透過管道詢問郭台銘是否有意重返董事會，得到「不用」的回應後，自行規劃董事名單，延攬包括蔣尚義、張慶瑞等專業人士進入董事會。當時外界一度認為郭董將股權出席權交給公司，形同支持劉董，未料最終以電話宣布棄權，令內部錯愕。

Emmy也在貼文中整理去年至今郭、劉互動的蛛絲馬跡，包括2023年夏普股東會時郭台銘代表並未投票支持劉揚偉出任夏普會長，以及年底舉辦與鴻海舊部的聚餐，場中對聯「老郭的心語 沒有各位就不會有今日鴻海」引發「班師回朝」聯想。今年初更傳出挺郭勢力將推抗衡名單，最終未有下文，直到投票最後一刻，郭台銘才用棄權表達態度。

關鍵字： 鴻海郭董郭台銘劉揚偉

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