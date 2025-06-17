美中倫敦協議關稅未見減免　權威的英國勞氏日報：航運業迎利空

▲美中倫敦協議關稅未見減免，英國勞氏日報評析航運業迎來的是利空。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

全球最古老且權威的航運媒體-英國勞氏日報(Lloyd's List)針對美中倫敦關稅協議發表的評論指出，川普宣稱：「我們總共收取了55%的關稅，中國只收了10%。」無論這項協定實際上是什麼，它並沒有降低美國歷史高位的關稅，而對於海運業來說，迎來的是利空。

而國內海運界高階認為，面對55%的高關稅，中國並未準備「跪求」美國，而是持續努力開拓美國以外市場，積極推動一帶一路。實際上早在川普上一任總統期間，中國就開始分散市場，面對美國的高關稅，中國顯然是讓有條件輸美的貨就繼續輸美，其他就努力由政府協助銷往其他國家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞氏日報指出，這些關稅均由美國進口商承擔。Vizion訂艙數據顯示，6月2日至8日當周訂艙量持續下滑，中美間訂艙量較5月12日至18日近期高點下降33%，美國整體進口訂艙量下降18%。

這些關稅實際上是對美國企業的稅收，壓縮了利潤空間，繼續對貨櫃船運需求構成阻力。根據密歇根州立大學的貨運經濟學家Jason Miller教授整理的美國人口普查局數據，美國海關稅在4月激增至193億美元，年增135億美元，漲幅為231%。

對於航運來說，時機問題導致現貨費率暫時上漲。因為關稅的反覆實施導致訂艙激增，但費率的上漲似乎只是暫時的。

傑富瑞(Jefferies)航運分析師Omar Nokta在上周三致客戶的報告中表示：「由於現貨訂艙活動趨於溫和以及運力供應的增加，跨太平洋運價正從近期高點回落。」

「整體現貨費率仍處於合理水準，但6月初美西線每大箱(40呎櫃)約6000美元的高點似乎在短期內將降至4000至5000美元之間。」而本周市場運價已跌至3000美元上下。

據Linerlytica稱，「承運人的最初樂觀情緒已被遏制，隨著6月1日漲價後不到一周運價暴跌，已有若干跨太平洋加班船被撤回。 」

Vizion的訂艙數據顯示，6月2日-8日那一周，美國來自中國的貨物訂艙以及所有來源的美國貨物訂艙均出現進一步下滑，較5月12日-18日關稅緩期後的高點下降了33%，同比下降9%。訂艙通常在裝載前兩周進行，跨太平洋航程需要兩到五周。

進一步凸顯關稅負面影響的是，全國零售聯合會(National Retail Federation)現預測美國6-10月貨櫃進口量將年減14%，較2023年6-10月也下降1%，而2023年同期跨太平洋航線現貨運價僅為目前的三分之一。

而對等關稅談判正值一場法律訴訟，令談判局勢更加複雜。5月29日，美國國際貿易法院(CIT)裁定，川普依據1977年《國際緊急經濟權力法案》(IEEPA)徵收關稅屬非法。

該裁決將要求政府停止所有對等及芬太尼關稅，並將所有相關款項退還給美國進口商，再以其他法律允許的方式重新徵收關稅。

該裁決已上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。 特朗普上周三在社交媒體上寫道，CAFC「剛剛裁定美國可以用關稅保護自己免受他國侵害。 這是美國的重大勝利。 ”但事實上，CAFC尚未就上訴案實體作出裁決，川普也尚未取勝。

CAFC上周二裁定，在其作出上訴裁決前，將暫緩CIT裁決的執行。 7月31日將舉行口頭辯論，鑒於案件重大，將採取全席審理(en banc)，由全體12名CAFC法官共同審理，而非通常的三人合議庭。

勞氏日報分析，無論哪一方在CAFC敗訴，幾乎肯定都會上訴至最高法院，但到7月31日時，最高法院正處於暑期休庭期，直到10月才復會。也就是關稅問題想獲得答案，要等10月以後。

台灣超大型攬貨公司負責人與香港大型攬貨公司高階一致指出，東南亞與大陸並未在關稅寬鬆期出現出貨爆量現象，只是恢復過去正常的出貨量，因為加大產能有一定風險，且高關稅對美國通膨，就業率都出現明顯傷害，吃下高關稅的其實是美國民眾，這樣的政策估計不會持久。