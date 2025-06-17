入職不到3月！頂大前輩狂酸「上班沒帶腦」　菜鳥崩潰：該怎麼應對

▲原PO每天都被前輩酸酸言酸語，讓她備感壓力。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名女子表示，她剛踏入職場不到3個月，雖然很喜歡目前的工作與公司氛圍，但因資深直屬前輩時常言語嘲諷「上班記得把腦帶來喔」，讓她每天上班都感到壓力沉重，又不想輕易離職，「遇到這種酸言酸語，怎麼回應比較好？」

該名女子在Dcard以「新鮮人被前輩貶低到懷疑人生」為題發文，表示自己畢業後如願錄取一份心儀工作，除了公司氛圍良好，老闆也看似對她相當器重，而她入職不到3個月以來，唯一讓困擾的是她的直屬前輩。她進一步提到，該名前輩是自頂大畢業、資深又聰明，已在此行深耕超過10年，但對方常在她出錯時話中帶刺，例如「妳今天有帶腦袋來上班嗎」、「上班記得把腦帶來喔」、「妳是有事嗎」、「這是邏輯問題，代表妳觀念有問題」等語。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，她相比該名前輩而言就是剛出社會、經驗不足的新鮮人，但她一直都很積極學習份內事務，只是她從入職第二周開始，前輩的態度就讓她壓力很大，「這些話我幾乎每天都聽得到，真的會讓人懷疑人生，上班很痛苦。」她也自知，她的許多錯誤是因缺乏經驗所致，有時甚至是前輩沒說清楚流程，才導致她的成果不如預期，怎料在對方眼中，她彷彿就是「沒帶腦袋來上班」的菜鳥。

不過，原PO強調，她仍喜歡目前的產業與公司，不想輕易離職，只是前輩的態度讓她愈發反感，但也不知道該如何應對，「你們會怎麼調適這種情緒？遇到這種酸言酸語，會怎麼回應比較好？」

貼文引發網友熱議，大家紛紛直呼「善待新人有很難嗎？ 這位前輩是有什麼問題」、「其實換個角度看，妳的那位前輩很不適合做一位Leader（領導者）」；還有人建議「找主管或人事反應一下，有些人妳不硬起來真的都當別人好欺負，其實他們內心就是缺乏自信才會不斷靠貶低別人提升自己優越感」、「先錄音錄起來，如果要走法律程序，比較好保護自己」、「告他職場霸凌，都是出來工作不必慣著他」。

還有人分享個人經驗，「環境好、老闆好，會捨不得離開，我會努力把對方當成空氣人吧，雖然很難」、「我完全不知道要怎麼回應，我都是安靜不回話，過一陣子默默去辦離職手續。我在幾年前做過一個外勤工作，就是遇到這種嘴巴不乾淨的前輩，不滿一個月我就自請離職。頂大畢業，不代表他就能口不擇言、貶低他人。我就對自己說，對方人品差勁，不要被垃圾人的垃圾話影響情緒。遇到這種垃圾人，剛開始我是這樣調適。但是我覺得我無法長期處在這種環境，感覺非常壓迫，所以我選擇趕快落跑。」

延伸閱讀

▸ 主管爸擁5房3地卻愛「撿廢品」 女兒超崩潰！一票人揭原因：不是為錢

▸ 知名5星級飯店再爆鼠患猖獗！竟現「貓體型」個體 網：這只是冰山一角

▸ 原始連結