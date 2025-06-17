麗嬰房出售上海公司股權　股價直奔漲停鎖死

▲麗嬰房出售上海公司股權尋求轉型，今股價奔漲停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

麗嬰房（2911）啟動轉型計劃，昨（16）日宣布出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權，並已與特定投資人達成合作意向，預計交易價格將介於人民幣3.7～4.2億元（折合新台幣15.2～17.2億元），受到此一利多消息激勵，今（17）日跳空開高，直奔5.72元漲停價位，漲停委買張數670多張。

麗嬰房2024年年報顯示，每股淨值低於5元，簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，核有證交所營業細則第49條第1項第1款及第3款規定情事，於3月18日起列為全額交割股。

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公司決議朝向「輕資產」營運策略，自2024年起已逐步執行全面委外生產，因此年底結束自有工廠生產，且改為第三方物流基地，挹注物流事業收益，進一步提升營運效益，同時活化中國資產，於昨日宣布出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權，並已與特定投資人達成合作意向。

今日由董事長林柏蒼代表子公司L.E. Venture Co., Ltd.與北京弘毅啟元管理公司，正式簽署上海麗嬰房股權出售MOU，本次MOU簽署旨為確定雙方投資意向與共識，初步預計本次交易價格將介於人民幣3.7～4.2億元之間，最終實際交易價格，待完成相關必要程序後，提請董事會進行最終討論。

