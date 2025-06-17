ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美光HBM客戶再加一　成功導入AMD AI平台

▲▼美光A3新廠。（圖／美光提供）

▲美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠美光科技今日宣布將其 HBM3E 12 層堆疊 36GB 記憶體整合至即將推出的 AMD Instinct MI350 系列解決方案中。

美光表示，此次合作突顯能源效率和效能在訓練大型 AI 模型、提供高傳輸量推論，以及處理複雜之高效能運算工作負載 方面的關鍵作用。此外，這也是美光在 HBM 產業領導地位的另一重大里程碑，展現美光穩健的執行力和強大的客戶關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美光 HBM3E 12 層堆疊 36GB 記憶體解決方案為 AMD Instinct MI350 系列 GPU 平台帶來領先業界的記憶體技術，提供卓越的頻寬表現和更低的功耗。AMD Instinct MI350 系列 GPU 平台採用 AMD 的 CDNA 4 架構，整合 288GB 高頻寬 HBM3E 記憶體，可提供 8 TB/s 的頻寬，實現優異的吞吐量。憑藉如此龐大的記憶體容量，Instinct MI350 系列 GPU 可在一顆 GPU 上高效支援高達 5,200 億個參數的 AI 模型。在完整平台配置中，Instinct MI350 系列 GPU 可搭載高達 2.3TB 容量的 HBM3E 記憶體，並在 FP4 精度下實現高達 161 PFLOPS 的峰值理論效能，具備頂尖的能源效率和可擴充性，適合高密度 AI 工作負載。

美光指出，此技術架構與具高能源效率的美光 HBM3E 記憶體相輔相成，為大型語言模型訓練、推論和科學模擬任務提供卓越的傳輸效能，不僅有助資料中心擴展，更能達成每瓦運算效能的極大化。

美光副總裁暨雲端記憶體產品事業群總經理 Praveen Vaidyanathan 表示：「透過美光與 AMD 的緊密合作和共同在工程技術開發的努力，我們最佳化了 HBM3E 12 層堆疊 36GB 記憶體與 Instinct MI350 系列 GPU 和平台的相容性。美光 HBM3E 的產業領導地位和技術創新能為終端客戶提供更優異的總體擁有成本（TCO） 效益，並為要求苛刻的 AI 系統實現高效能。」

關鍵字： 美光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【重機撞賓士】車體斷2截！騎士骨折送醫

推薦閱讀

台股ETF今8檔除息逾半達陣　00919填息1成、爆量居成交王

台股ETF今8檔除息逾半達陣　00919填息1成、爆量居成交王

今（17）日有群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣AI50（00952）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高股息（00730）、富邦特選高股息（00900）共8檔台股ETF除息，00919配息0.72元，息值最高，今日最高來到21.86元，填息約1成多，00730、00921、00952、00934等四檔則完成填息。

2025-06-17 10:11
麗嬰房出售上海公司股權　股價直奔漲停鎖死

麗嬰房出售上海公司股權　股價直奔漲停鎖死

麗嬰房（2911）啟動轉型計劃，昨（16）日宣布出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權，並已與特定投資人達成合作意向，預計交易價格將介於人民幣3.7～4.2億元（折合新台幣15.2～17.2億元），受到此一利多消息激勵，今（17）日跳空開高，直奔5.72元漲停價位，漲停委買張數670多張。

2025-06-17 10:54
新台幣狂升！　衝29.46元驚刷3年新高

新台幣狂升！　衝29.46元驚刷3年新高

新台幣兌美元今（18）開盤報29.51元，隨後再升6分，一度衝至29.46元，續刷3年新高。匯銀主管憂心忡忡指出，新台幣16日下午盤閃見29.4元後央行出手維持市場秩序，但今天一開盤又來到29.46元，「很怕會成為常態」。

2025-06-17 09:17
王文洋2聲明反擊包養產子爭議　「有心人士爆料索討金錢」

王文洋2聲明反擊包養產子爭議　「有心人士爆料索討金錢」

台塑集團已故創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋捲入包養宋姓女大生產子案，週刊今（17）日再度爆料有劉姓女子也自稱替王文洋生下1子，但只拿到200萬元，且都是由番薯台許姓前總經理媒介；對此，王文洋委託永然律師事務所發出兩大聲明，表示劉姓女子所述諸多不實，且有心人士刻意向媒體爆料意圖索討金錢，更令王文洋深感恐懼。

2025-06-17 10:49
日央利率按兵不動　日圓匯價持穩144

日央利率按兵不動　日圓匯價持穩144

日本央行今（17）日在全票表決維持利率不變，並在1票反對、8票贊成的表決結果下按計劃削減3季度購債規模，日圓兌美元小貶，台北時間11點半後暫報144.87。

2025-06-17 11:54
貿協全新TAI-ONE SPACE智能共享辦公室　9月底前簽年約贈2個月

貿協全新TAI-ONE SPACE智能共享辦公室　9月底前簽年約贈2個月

外貿協會(TAITRA)全新打造的共享辦公室品牌 「TAI-ONE SPACE 智能共享辦公室」今(17)日在台北世貿1館2樓正式開幕，貿協董事長黃志芳指出，是全台唯一結合貿協資源與國際展覽場館優勢的共享辦公空間。北市產業發展局局長陳俊安指出，台灣新創產業56%在台北，TAI-ONE SPACE提供新創業最佳場地。

2025-06-17 11:51
美光HBM客戶再加一　成功導入AMD AI平台

美光HBM客戶再加一　成功導入AMD AI平台

記憶體大廠美光科技今日宣布將其 HBM3E 12 層堆疊 36GB 記憶體整合至即將推出的 AMD Instinct MI350 系列解決方案中。

2025-06-17 11:29
挨轟淪「最小金控」　國票金3面向回應

挨轟淪「最小金控」　國票金3面向回應

擁有23萬股民的國票金（2889）遭指公司錯失金融整併契機，淪「最小金控」，公司今（17）日就3面向回應。

2025-06-17 10:08
2025年世界競爭力排名「台灣第6」　半導體AI拉高企業效能評比

2025年世界競爭力排名「台灣第6」　半導體AI拉高企業效能評比

瑞士洛桑管理學院（IMD）今（17）日公布「2025年IMD世界競爭力年報」1（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在69個受評比國家中排名第6 名，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續5年排名蟬聯世界第1。

2025-06-17 09:36
快訊／台積電漲15元至1040　台股開盤大漲123點

快訊／台積電漲15元至1040　台股開盤大漲123點

美股4大指數全面收漲，台股今（17日）以22172.59點開出，指數大漲122.69點，漲幅0.56％。

2025-06-17 09:01

讀者迴響

熱門新聞

新台幣狂升！　衝29.46元驚刷3年新高

即／威力彩12.6億獎號出爐　翻轉人生全看關鍵7碼

量販三強時代結束！知名連鎖賣場「退出台灣」

鴻海改選內幕　財經網紅：背後沒有郭董

王文洋2聲明反擊包養產子爭議　「有心人士爆料索討金錢」

即／威力彩下期飆14億　誰來終結連32槓？

台股ETF今8檔除息逾半達陣　00919填息1成、爆量居成交王

傳民眾申辦新青安遭拒　台銀、合庫銀、華銀承作貸款以5P原則

快訊／日圓「0.2082」直逼史上最甜　10萬台幣多換5.5萬日圓

國票金淪最小金控　小股東：23萬股東能向誰申冤

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366