以伊衝突升級　航運業進入高風險、高保費、高波動的新週期

▲以色列襲擊後，德黑蘭一處油庫起火。海運界擔心伊朗封鎖荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

伊朗與以色列爆發近年來最猛烈的直接軍事衝突，造成重大人員傷亡，也令中東地區的航運安全與能源物流鏈條驟然緊繃，國際海運諮詢專家形容，航運業已經進入一個高風險、高保費、高波動的新週期。不過《華爾街日報》昨(16日)報導，伊朗正在尋求停火，後續發展有待觀察。

國內保賠相關業者指出，保險公司有說保險費率會調整，但因情勢還在變，目前費率還未訂出。國內相關船公司則指出，目前船隻都有照常航行波斯灣，保險公司沒有通知要調高保費。倫敦保賠協會稍早估計，如果以伊情勢惡化，波斯灣與紅海的戰爭險附加費可能上調至去年胡塞高峰期水準，個別區域附加保費恐達貨值的0.5%-1%。

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海運界最憂心的是，伊朗高層於6月15日公開表示，「正在考慮關閉荷莫茲海峽」。這條33公里寬的水道，是全球每日約20%原油與近30%LNG出口的咽喉。

波羅的海國際航運公會(BIMCO)海事安全主管Jakob P. Larsen表示，若美國被視為介入衝突，海峽內遭導彈襲擊、佈雷、或商船被騷擾的風險急劇上升。目前已有多家國際航運公司開始評估繞行非洲好望角的替代路線。

儘管部分分析認為伊朗不太可能完全關閉荷莫茲，以避免自身對中國大陸原油出口中斷，但「事實上的半封鎖」將引發海運保險費激增、運價劇烈波動和全球物流混亂。

與霍爾木茲同樣敏感的還有紅海。多個海事安保機構認為，伊朗可能通過葉門胡塞武裝加大對紅海航運線的擾襲。過去一年中，胡塞武裝曾以無人機與導彈襲擊逾30艘國際商船，致使大量航運公司繞航非洲。

最新消息稱，英國海事貿易行動辦公室(UKMTO)與Diaplous集團已發佈預警，建議所有船隻在荷莫茲、阿曼灣及紅海提高警戒。美國與英國則相繼調派軍艦至相關水域，以保障本國船隊安全。

以伊衝突令運價市場迅速作出反應。VLCC（超大型油輪）運價遠期協定(FFA)顯示，中東-中國航線7月運價預期突破4萬美元/天，較前期暴漲逾50%。Clarksons分析師指出，船東已開始惜租觀望，可能形成“虛高現貨價”的市場氛圍。

另因紅海與波斯灣雙雙告急，汽車運輸船(PCTC)、冷藏船與化學品船等對時效與安全要求高的船型或將面臨調度壓力，進一步抬升小眾市場租金。

隨著以色列與伊朗之間的直接軍事衝突進入新階段，全球航運業正迎來新一輪高強度安全評估與風險重構週期。海運企業、安保機構與保險商正在重新審視波斯灣、紅海以荷莫茲海峽的通行風險，不少公司已開始採取繞行、提高警戒等級甚至暫停部分航線的應急預案。

航運安全組織BIMCO安全主管Jakob P. Larsen指出：「如果美國等過介入，局勢進一步惡化，那麼越來越多船東可能將選擇避開紅海與波斯灣，評估當前局勢比去年紅海危機更複雜。他強調，如果美國被伊朗視為間接參與衝突，荷莫茲海峽可能遭遇導彈攻擊、佈雷或貨輪騷擾，屆時通行自由將嚴重受限。

Frontline執行長Lars H. Barstad表示，公司已經「提高警戒級別」，並密切監測波斯灣船隻的風險環境。上一次面臨類似局面還是去年10月，但這次更令人擔憂。

乾散貨與油輪雙棲船東Norden也明確表示，已啟動區域局勢評估流程，儘管目前運營尚未中斷，但公司高層正在準備應變方案。

紅海與荷莫茲雙雙「高風險」，促使越來越多航運公司考慮改走非洲好望角航線。 這一選擇意味著航程增加10至14天，不僅推高燃油與人工成本，也導致全球運力調度緊張，特別是對時效敏感的貨櫃、冷藏和汽車運輸航線。

分析師指出，這種「結構性繞行」趨勢將打破傳統亞歐主幹航線優勢，推動全球航運網路重新洗牌，南非與東非港口地位有望階段性上升。

此外，UKMTO（英國海事貿易行動辦公室）與Diaplous Group等安保機構已發出預警，建議船隻在波斯灣、阿曼灣與紅海航行時務必提高警戒，遵循緊急避險方案，必要時應繞行非傳統航線。

馬士基在接受ShippingWatch採訪時表示，公司已啟動業務連續性應對程式，確保員工安全、客戶受到的影響最小。儘管尚未出現直接運營中斷，但馬士基已提示客戶準備替代性方案。

在實際操作中，部分貨主已開始修改目的港、延遲裝貨或選擇轉運至南亞、非洲甚至澳洲港口，特別是跨境電商平臺與時間敏感的汽車、冷鏈物流企業反應最為迅速。

多家航運諮詢公司認為，若荷莫茲或紅海通行能力長期下降，全球航運樞紐格局將隨之調整，東南亞港口，例如如新加坡、馬來西亞丹戎帕拉帕斯等或成為更重要的轉運與補給站。

從德黑蘭到特拉維夫，從荷莫茲到紅海，在這場日益升級的衝突背後，是全球能源通道與航運安全的“命門”被再次擰緊。無論衝突最終是否擴大，航運業已經進入一個高風險、高保費、高波動的新週期。