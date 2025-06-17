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別只看輝達！專家喊話：「這2檔AI股」5年內報酬率爆發

▲▼蘋果已與Meta等企業洽談AI合作。（圖／路透）

▲財經媒體《The Motley Fool》看好META和台積電。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著人工智慧產業持續升溫，投資人正重新審視布局方向，尋找具備長期成長潛力的科技股。財經媒體《The Motley Fool》近日撰文指出，儘管輝達（NVIDIA）憑藉其在AI晶片市場的領先地位過去五年股價大漲逾千%，但越來越多資金正悄然轉向另一家積極投入AI領域的企業——Meta Platforms（META）。此外，台積電也因其在高階晶片代工的關鍵角色，被看好在2030年前股價有望翻倍。

《The Motley Fool》分析指出，輝達是近年來最受AI投資人追捧的標的，其在生成式AI與大型語言模型等應用帶動下，營收與股價皆大幅成長。該公司目前在資料中心用GPU的市占率逼近九成。根據最新財報，其2026財年第一季營收達440億美元，年增高達69%，即使受到美國對其H20晶片的出口限制，仍展現強勁表現。

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儘管如此，部分知名投資人已開始減持輝達股份。報導指出，億萬富豪德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）早在去年第三季便清空輝達持股；近期包括對沖基金大鱷大衛·泰珀（David Tepper）及Coatue Management創辦人Philippe Laffont也相繼減碼。這反映出即便輝達仍具成長潛力，部分資金正尋找下一個潛在贏家。

《The Motley Fool》特別提到，Meta正成為AI領域中備受關注的新星。雖以社群平台起家，Meta近年來加速推動AI發展，不僅推出自家大型語言模型Llama，更將AI技術深度整合至旗下應用中，包含廣泛使用的AI助理「Meta AI」，進一步提升平台互動性與用戶黏著度。

投資人對Meta的信心也反映在持股數據中。Meta目前是大衛·泰珀投資組合中的前五大重點持股之一，亦是Philippe Laffont、Tiger Global創辦人Chase Coleman與Lone Pine創辦人Stephen Mandel Jr.的首選標的。今年第一季，維京全球投資創辦人Ole Andreas Halvorsen也增持Meta股票。該公司更預計2025年資本支出將達720億美元，凸顯其持續深耕AI的決心。

報導亦指出，台積電在AI供應鏈中扮演不可或缺的角色。全球多數AI晶片設計公司，如輝達與超微（AMD），皆依賴台積電先進製程進行代工。台積電高層預期，其AI相關代工收入未來幾年將以45%的年複合成長率攀升，推動整體營收年增率達20%，顯著超越股價翻倍所需的15%年增門檻。

關鍵字： 科技股人工智慧投資輝達Meta

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