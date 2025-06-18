英特爾開鍘核心晶圓廠員工　估全球逾萬人失業

▲英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國晶片大廠英特爾（Intel）計畫自今年7月中起，在其位於美國俄勒岡州（Oregon）矽森林園區（Silicon Forest campus）的生產廠區展開新一波裁員行動，首批裁減作業預計將於本月底完成，外媒更指出，英特爾代工廠預計會裁掉最多2成員工，恐怕會有超過1萬人失業。

根據《Oregon Live》取得的內部訊息顯示，此次裁員主要針對Intel Foundry的製造群組，並以重組為名，預計將會減少中階管理職，強化對工程與技術人力的資源集中。儘管公司並未公開具體裁員人數，但信中明言，裁員計畫已成定案，未來若有必要，仍可能擴大裁員範圍。

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根據公開資料，截至2024年12月，英特爾全球總員工數為108,900人，與先前一輪裁員前相比已減少約15,000人。在俄勒岡的生產設施方面，原先約有23,000名員工，其中已有約3,000人遭裁撤，目前仍保有約20,000名員工，顯示該地區仍是英特爾的重要生產基地之一。

根據《Tom's Hardware》報導，英特爾約有5萬4450名員工參與晶圓廠營運，若此波裁員裁員20%，將可能影響全球1萬名以上員工。