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打造你的隨身找房助理　永慶房屋打造行動化找房AI

打造你的隨身找房助理 永慶房屋打造行動化找房AI（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋「i特助」服務，讓民眾在Line上就能使用永慶AI智能配對系統，由AI系統自動推薦房屋。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為了幫助購屋族提升找房效率，永慶房屋推出「i特助」科技服務，並在「i特助」上搭載「AI智能配對系統」，幫助消費者在Line上設定房屋條件，讓永慶房屋AI能夠自動推薦合適的房屋，幫助消費者快速找到理想房。此外，消費者還可以透過「i特助」與永慶房屋經紀人討論房屋細節、安排帶看。「i特助」也支援多人討論，消費者可以將家人拉入群組中，讓家人能一起接收、更新找房資訊，讓購屋溝通與決策更有效率。

「i特助」自動推薦適合物件 眾多好房不錯過！
永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶「i特助」是一款結合永慶30多年房產資料庫的AI服務，能夠有效提升消費者的看房效率。永慶房屋經紀人在探索客戶需求後，可在與客戶的Line對話群組中啟動「i特助」服務，「i特助」就會根據消費者的需求，在群組上自動推薦適合的物件。

消費者也可以自主調整需求房型、區域或價位。一旦有新進、或符合消費者需求的物件，「i特助」就會自動通知，避免消費者錯過適合的房屋。消費者若對系統推薦的房屋有興趣，就能直接在群組上請永慶經紀人安排帶看，提升找房效率。

此外，「i特助」還支援多人討論的功能，消費者可以邀請家人進入「i特助」群組中，同步掌握找房進度，重要資訊不漏接。家人們也能在群組中詢問購屋相關問題，永慶房屋經紀人便可第一時間提供解答，提升溝通效率、促進購屋決策。

打造你的隨身找房助理 永慶房屋打造行動化找房AI（圖／永慶房屋提供）

▲永慶「i特助」除了幫助消費者輕鬆使用AI找房服務外，還支援多人討論功能，讓家人能夠同步接收房產資訊。

「i特助」便利找房服務 獲雙國際獎項肯定！
隨著時代的進步，房產科技不斷推陳出新，但是太多的科技工具，反而複雜化找房流程，讓消費者心累，影響找屋體驗。因此「i特助」整合許多重要的找房工具，包括：新案通知、社區追蹤、降價通知、實價登錄查詢、房貸試算等功能，都可以在「i特助」上便利操作，省去切換至不同房產科技的不便，讓找房看屋的過程更直覺便利。

永慶房屋「i特助」整合多種便利的房產科技，更與永慶房屋經紀人進行串聯，讓消費者能夠在同一個對話介面中，輕鬆完成AI找房、新案通知、經紀人諮詢等多種找房流程，不僅讓線上找房更有效率，消費者的數位找房體驗更大幅躍升！

打造你的隨身找房助理 永慶房屋打造行動化找房AI（圖／永慶房屋提供）

▲永慶推出的「i特助」服務，贏得「國際創新獎」和「亞洲科技卓越獎」兩項國際榮譽。

永慶房屋「i特助」創造便利的找屋體驗，為未來的購售屋模式開創更多可能，贏得2024年「亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）」和2024年「國際創新獎（International Innovation Awards）」榮譽。陳賜傑表示，永慶房屋從消費者的角度出發，不斷提升消費者的找房賞屋的效率和便利性。未來永慶會持續探索房產科技的可能性，優化消費者的購售屋體驗。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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