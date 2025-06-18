買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

▲網購貨品示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

電商搶攻618購物節下單潮折扣一波波，不過財政部關務署突然新增海外貨物通關來台認證新規定，下單報關的實名認證APP「EZ WAY易利委」確定6月20日起不再接受海外IP申請，引起喜歡網購的剁手族熱烈討論。

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▲實名報關認證APP突然通知，財政部關務署要求6月20日起不受理境外IP認證。（圖／翻攝EZ WAY易利安）

這是EZ WAY易利委實名認證APP推出5年多來，首度公告不支援海外IP申請認證，財政部官員指出，關務署之所以新推這項措施，目的是防止境外IP冒名連線，不讓爭議IP從海外報關，以降低交易糾紛。

由於海外電商進口貨品來台愈來愈興盛，財政部關務署在2017年修法，規定商品價值在2000元以下，且半年內進口次數不超過6次，採每半年計算，符合規定的貨物進口來台，可以免除關稅、貨物稅和營業稅。

為了方便民眾申報通關，簡化紙本報關的流程，關務署在2020年5月16日推出EZ WAY易利委實名認證APP，由於手機操作就可完成報關手續，順利降低民怨。

不過有網購族聞訊熱烈討論，有人認為未來若是工作出國、海外旅遊時就無法在下單送貨來台；也有人認為此舉將更加鼓勵消費者萬一在海外想買貨輸往台灣，恐怕要搭配翻牆程式VPN（虛擬私人網路）才能順利完成；另有淘寶網購買家懷疑此舉是為了在台美關稅談判展現誠意，才會這麼突然。