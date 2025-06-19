鮑威爾頂住川普壓力！美聯儲連續4次利率維持不變

▲美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次要求聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）降息。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國聯邦準備理事會（美聯儲，Fed）在近期經濟政策動盪的背景下，於本週三宣布維持基準利率不變，這是自去年12月以來的第四次未採取利率調整行動。儘管經濟預測顯示增長放緩、失業率上升及通膨加速，美聯儲仍選擇保持利率在4.3%的水平。

據《BBC》報導，通常經濟疲軟時，美聯儲會降低借貸成本；而當物價過快上漲時，則可能提高利率。但此次，美聯儲官員表示，他們需要更多數據來判斷關稅及其他政策變動對美國經濟的影響，進一步決定決策。

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根據最新公布的預測，官員們平均預期今年經濟增長率將降至1.4%，低於3月時的1.7%；通膨率預估則由2.7%上調至3%；失業率則可能升至4.5%。

美國總統川普次呼籲美聯儲降息，並批評主席鮑威爾的政策立場。在週三的評論中，川普再次公開抨擊鮑威爾，甚至揣測其任期結束的可能性。不過，美聯儲作為獨立機構，強調其決策將基於經濟數據而非政治壓力。

與此同時，歐洲央行自去年6月以來已進行8次降息，英國央行上月也調降了借貸成本，但本週預計將維持利率不變。

投資經理艾薩克（Isaac Stell）指出，美聯儲目前採取觀望策略，可能與捍衛其政策獨立性有關，「中央銀行通常非常注重保護其獨立性，除非有非常充分的理由，否則可能會選擇保持現狀。」

美聯儲的利率政策對整體經濟影響深遠，其基準利率是商業銀行短期借貸的成本參考，進而影響家庭及企業的房貸及其他類型借款利率。儘管目前的利率仍高於2008至2022年期間的水平，但已低於去年峰值約一個百分點。