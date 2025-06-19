小摩、花旗示警黑天鵝要來了！黃金價格將大跌　原因曝光

▲小摩、花旗示警，在多項利空因素影響下，金價短線可能下跌到3000美元。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

在美國總統川普的關稅政策及中東戰火延燒的影響下，黃金價格近期不斷攀升，甚至一度達到每盎司3500美元，2025年至今漲幅超過30%。然而，美國摩根大通（ JPMorgan，小摩）、花旗集團近日接連示警，在多項利空因素影響下，金價短線可能下跌到3000美元。

綜合外媒報導，美國摩根大通分析師Avery Chan在一份報告中指出，市場黑天鵝要來了，金價短期內可能出現大幅大跌情形，原因是中國央行5月的黃金購買量減少至6萬盎司，已經縮水到跟2024年初暫停購買前的水準相同，因此6月暫停購買的可能性高達70％。且可能暫停購買超過6個月以上。

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Avery Chan還提到，過往的經驗顯示，中國央行每次公布暫停購買黃金的消息後，國際金價一般會下跌3%左右，並在1至1.5個月內維持區間震盪，加上近期中美貿易戰局勢緩和，也導致金價短線下跌的風險增加，金價短期可能下跌到每盎司3200美元至3100美元。

花旗集團也表示，黃金價格目前可能已經觸頂，受到投資需求減弱、全球經濟成長前景改善、聯準會（Fed）可能降息等影響，今年第三季度在基本情形下有60%金價有可能跌至3000美元左右，樂觀情況下有20%機率金價可能不跌反漲，悲觀情況下有20%機率可能因市場大量拋售黃金導致金價崩跌。