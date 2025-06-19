和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

▲和碩董事長童子賢與千金童愛琳感情很好。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

隨著電子五哥的創辦人年事漸增，台灣的科技界二代正陸續接班，今年股東會上不少「董事新嬌點」登場，其中不乏高顏值、高學歷的美女繼承者，在「陽氣很重」的科技業職場中築起一道美麗風景。

像是即將65歲的和碩(4938)董事長童子賢有一雙兒女，女兒童愛琳今年默默坐在股東大會台上，沒有發言，帶著黑色口罩、遮住大部分表情，CTWANT記者觀察，她最近妝容比較艷麗。

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去年股東會上，媒體想拍童愛琳的臉，童子賢提醒「要尊重她本人的意見」，後來她大方拿下口罩說「記得幫我拍得瘦一點喔」，跟父親一起比了個愛心的姿勢拍下合照，可見父女感情不錯。

童愛琳於紐約技術學院大眾傳播研究所碩士畢業，2017年時她力挺婚姻平權，在紐約街頭舉牌時打扮清新，早在2019年就進入和碩董事會，消息一出，媒體開始追逐她，她只好把臉書刪光光，「畢竟以前只是個騎著50cc小綿羊的低調小女孩而已」業內人士說。

當時，童子賢曾說，女兒對高科技產業經營沒有興趣，也沒有接班的計畫，童愛琳大多是低調出席公司的股東會與尾牙，業內人士告訴CTWANT記者，「以她在業內出席的頻率來看，若女兒能接班，童爸一定會很高興。」

這位人士透露，童爸相當疼女，「他的辦公室裡有隻玩偶是女兒送的，隨身包也有女兒繡的名字」，童子賢也曾得意地跟記者分享，他女兒特別在美國消費性電子展（CES）買了一個復刻版任天堂紅白機送他，因為他年輕時愛玩路邊的大型電動玩具機台，讓他想起以前的快樂時光。

▲國巨董事長陳泰銘千金陳少喬曾代表台灣參加世界衝浪錦標賽。

今年股東會還有個亮點，就是國巨(2327)董事長陳泰銘的雙胞胎女兒陳少喬，以士亨興業法人代表身分、進入國巨的董事會。資料顯示，陳少喬畢業於美國賓州大學經濟學系，曾任瑞銀投資銀行分析師、奇力新電子總經理特助、國巨資深協理等職，已在集團內多家關係企業擔任董事，包括凱美、寰邦、旭泰等，在「併購天王」身邊做事已經超過17年，也能了解國際併購。

不過陳泰銘今年股東會後，被記者問到是否啟動接班計畫時，他說，國巨是上市公司「沒有家天下觀念」，是專業經理人管理，家族成員若參與經營，首先要有熱情、對產業高度投入，才能克服景氣變化，也必須具備專業訓鍊與能力。

68歲的陳泰銘表示，營運國巨40多年，考量自己的歲數，才規畫家族傳承、控制股權，讓國巨專業經營團隊無後顧之憂，女兒陳少喬新任董事是第一步安排，還需要歷練，但談接班「還太早」，未來有機會慢慢參與。

▲國巨陳泰銘的雙胞胎女兒都是馬術高手。

不過陳少喬過去最廣為人知的還是運動賽場上的熱辣身影，陳少喬與妹妹陳少曼皆熱愛騎馬、衝浪等高強度的運動，年輕時走貴族優雅路線，近來則是一身古銅色結實肌肉、陽光型氣場強大。

「尖端的體育運動，需要聰明的頭腦」陳泰銘在女兒10歲時就把他們送去德國學騎馬，在陽明山上甚至有馬場來訓練，而妹妹陳少曼在2006年取得杜哈亞運的銀牌，2021年也參加東京奧運的馬術比賽，持續在馬術上耕耘，同時則在紐約拍賣公司蘇富比工作。

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