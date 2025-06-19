廣達公子們一度與首富父親決裂　直言老爸像皇帝

▲廣達董事長林百里次子林宇輝創辦交友網站，曾與電視節目合作。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣科技業大多「傳賢不傳子」，但仍須創辦人家族維持股權穩定的角色。目前電子五哥中，英業達（2356）、仁寶（2324）已做好二代接班，緯創（3231）放手讓專業經理人操盤，和碩（4938）董事長童子賢還年輕，76歲的廣達（2382）董事長林百里老當益壯，尚無接班人選，業內人士告訴CTWANT記者，「林百里對接班人要求標準高，其實兒子也曾試圖接班，不過最後放棄了，主要還是不想捲入爭鬥中。」

CTWANT記者整理電子五哥的創辦人，1941年出生的英業達創辦人葉國一年紀最大，最早啟動接班計畫，初期由專業經理人接手，2023年由次子、當時53歲的葉力誠正式接任董事長。英業達集團事業體龐大，各自有專業老臣打理，葉力誠走低調路線，讓專業經理人各司其職，沒有明顯奪權糾紛，近期隨著AI浪潮，營收持續創高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲英業達是目前電子五哥接班最順利的案例。

1943年出生、81歲的金仁寶集團創辦人許勝雄早在2008年就安排女婿接班，可惜所託非人、鬧出糾紛，緊急由獨子許介立在2021年接下旗下康舒董事長，2024年接泰金寶、2025年接金寶董座，為了扶正花了一番功夫。

1952年出生、72歲的緯創董事長林憲銘的風格就是知人善任，全力幫襯這位同姓的總經理林建勳，旗下金雞母緯穎（6669）也是由專業經理人洪麗寗掌管，沒有太大接班問題。

而1949年出生、76歲的廣達董事長林百里有兩個兒子，共同創辦人梁次震有三個女兒，傳出梁次震曾看中幾個合適人選做接班，但林百里都不滿意。而6月13日的股東會後記者會，林百里提到，最近迷上量子電腦，想再戰10年才退休。

其實2012年時，當時林百里與拍賣官郭倩如傳緋聞，林百里妻子何莎一度考慮離婚，私下收購廣達股票，將自己持有的廣達股票信託，設定受益人為長子林宇軒及次子林宇輝，同時為自己及兒子成立投資公司持有廣達股票，為兒子接班進行布局。

▲台灣的科技巨頭近來除了發展AI、也陸續啟動接班計畫。

雖然林宇軒曾到廣達雲運算應用服務研發中心上班，但最後還是離開，擔任提摩太投資董事長；次子林宇輝雖然也曾在2007年進入廣達財務部任職，但實在受不了而辭職。有記者提到，林宇輝曾說，老爸像皇帝，根本不了解臣子間的鬥爭文化，他適應不良這樣的鬥爭，只好走人。

1981年出生的林宇輝在2011年選擇自行創業，成立社群交友網站愛魅奇（iMatchbox），當時林百里非常生氣，後來持續在娛樂圈打拼，不過他的創業路並不順遂，愛魅奇經營團隊解散，另外成立捧紅蔡阿嘎和那對夫妻等網紅的超人氣娛樂公司也遭商業詐騙，現在開設創投公司，相對低調。

延伸閱讀

▸ 科技繼承者們1／電子股董事新「嬌」點 高顏值二代騎小綿羊+賽馬登場

▸ 吸金陷阱1／投資人苦等12年未上市！ 康力生技股東血本無歸曝內幕

▸ 原始連結