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星宇航空增購10架A350-1000　全新碳纖維塗裝首度亮相

▲▼星宇航空增購10架A350-1000，全新碳纖維塗裝首度亮相。（圖／星宇提供）

▲星宇航空執行長翟健華及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry代表簽約。（圖／星宇提供）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）昨（18）日與Airbus於巴黎國際航空展，正式簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單。星宇航空執行長翟健華及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry代表簽約。本次新簽訂的10架A350-1000將於2031年起陸續交機，投入中長程航線服務。星宇航空機隊擴張與航點拓展相輔相成，持續擘畫未來的航線航網。

星宇航空執行長翟健華表示：「此次增購A350-1000對星宇航空擴展航點、強化全球市場布局具有重要意義。A350-1000擁有優異的航程、燃油效率與乘客舒適度，完美契合星宇航空未來長程航線營運、提供尊榮旅客體驗的策略方向。隨著星宇航空國際航網持續拓展，A350-1000也將扮演推動成長、永續發展與營運的重要角色。」

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Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示：「星宇航空再度選擇增購A350-1000，充分展現該機型在長程航線市場上的優異性能與市場領導地位。A350-1000擁有先進的設計與出色的燃油效率，不僅可協助航空公司優化航網布局，並有效降低對環境的影響。我們非常榮幸能持續深化與星宇航空的合作，以擁有優越效率與舒適度的新世代機型，支持其拓展航網、連結更多全球重要航點。」

▲▼星宇航空增購10架A350-1000，全新碳纖維塗裝首度亮相。（圖／星宇提供）

▲星宇航空增購10架A350-1000，全新碳纖維塗裝首度亮相。（圖／星宇提供）

星宇航空於此次巴黎國際航空展除簽署A350-1000增購合約外，A350-1000專屬塗裝也於今日首度公開。 A350-1000機身超過七成以先進材料打造，其中53%為碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等。星宇航空以象徵先進材料的「碳纖維」為主題，打造全新尾翼塗裝，以曜石灰為底色，並以大地金點綴，象徵沈穩與創新交織，共構屬於星宇的天空。此外，機身部分也特別塗上數字1000，展現A350-1000的大器，未來將搭載星宇航空溫暖舒適如家的服務，在空中展翅高飛。

Airbus A350家族是目前全球最現代化且高效率的廣體客機，具備業界最長航程能力，可直飛約9,700海浬（約18,000公里）。該機型搭載目前市場上效能最佳的新一代Rolls‑Royce Trent  XWB發動機，不僅可提升25%的燃油效率，且能降低噪音，是最安靜的廣體客機之一。此外，A350機身與機艙採用先進空氣動力技術與碳纖維複合材料，可使整體營運成本較上一代機型顯著下降，提高效能與舒適度。

星宇航空目前營運機隊共有28架，包括13架A321neo、5架A330neo及10架A350-900，首架A350-1000亦將於今年底正式交機。原本訂購的A350-1000共有8架，加上此次新增簽訂的10架，未來A350-1000機隊總數將達18架。

關鍵字： 星宇航空

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