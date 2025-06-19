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LABUBU燒向金融業　Visa攜手銀行推出1.2萬張限量版信用卡

▲▼聯邦銀行攜手 Visa，推出限量 12,000 張「聯邦賴點 Visa 卡 The Monsters-LABUBU 限量版」升級卡面。（圖／業者提供）

▲聯邦銀行攜手 Visa，推出限量 12,000 張「聯邦賴點 Visa 卡 The Monsters-LABUBU 限量版」升級卡面。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

知名IP「LABUBU」風潮燒向金融業，國際發卡組織Visa宣布與聯邦銀行聯名贊助「THEiCON」概念藝術展，除了將發行聯邦賴點 Visa 卡 The Monsters-LABUBU 共1.2萬張限量發行， 展中 LABUBU 創作者龍家昇本人將來台與現場觀眾交流，聯邦 Visa 賴點卡卡友更獨家享有現場抽選購買獨家限量公仔的機會。

Visa 台灣總經理黃慧琴亦指出：「Visa 持續將創新支付注入生活場景，我們觀察到 Z 世代越來越重視自我風格的展現與生活美感的追求，希望透過與聯邦銀行攜手推出的 The Monsters-LABUBU 限量版，讓持卡人在安心便利的支付體驗中，也能將這張卡成為展現生活風格的配件。未來，Visa 也會用 Z 世代熟悉的語言和文化互動，打造貼近生活的品牌體驗。」

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聯邦銀行總經理許維文表示：「這次合作是我們對年輕世代表達自我的呼應，更是延續了聯邦銀行長期支持文化創意與青少年培力的初衷。我們期許聯邦銀行能為卡友創造絕對專屬的驚喜體驗，持續推出貼近消費者生活風格的產品。」

由 Visa 及聯邦銀行聯名贊助的「THE iCON」概念藝術展，將於 2025 年 6 月 27 日至 29 日首度來台，在松山文創園區四號與五號倉庫盛大舉行。此藝術展由香港 HOW2WORK 攜手台北 THE LITTLE HUT 與 PARADISE 聯合打造，集結超過 40 位國內外藝術家參與，包含 LABUBU 藝術家龍家昇。預計展出 500 多件藝術作品，涵蓋畫作、雕塑、裝置藝術與限量收藏品，為潮流與藝術愛好者打造一場視覺享宴。

卡友專屬三重禮：獨家限量公仔、卡面、肩背袋一次入手

l 超稀有公仔抽獎｜100 隻獨家限量公仔等你帶回家

「The iCON」展覽期間，聯邦 Visa 賴點卡卡友可參加展覽現場限定抽獎活動，有機會購入限量 100 隻、市面無販售的獨家 LABUBU 超稀有公仔，絕對是收藏迷夢寐以求的珍藏逸品！

l 限量卡面｜The Monsters-LABUBU 限量版
2025 年 7 月 1 日起，即可申辦聯邦賴點 Visa 卡 The Monsters-LABUBU 限量版，限量 1.2萬張。

l 新戶首刷禮｜The Monsters-LABUBU 獨家限量肩背袋
2025 年 7 月 1 日起，只要線上成功申辦聯邦賴點 Visa 卡 The Monsters-LABUBU 限量版，新戶核卡後 30 日內單筆消費滿 688 元*3 筆，享獨家限量肩背袋乙個，限量 7,000 個的獨家設計款，讓你輕鬆背上 LABUBU，走到哪都是吸睛亮點！

關鍵字： LABUBUVisa跨業概念藝術展限量版

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