虎航黃世惠股東會處女秀　喊下半年審慎因應

▲台灣虎航董事長黃世惠(中)主持今日股東常會。（圖／虎航提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣虎航（6757）今日上午於桃園國際機場凱悅酒店舉行股東常會，由4月接任的董事長黃世惠首次登板主持，黃世惠表示，2024年對台灣虎航來說，是團隊齊心衝刺再創新高的一年，全年營收達164.23億，稅後盈餘達27.71億，每股盈餘達6.16元，營收與獲利雙創新高，獲利能力居國籍航空業之冠。

虎航延續2024年旅遊運輸的營運表現，今年第一季再次繳出亮眼成績。整體營收達46.29億、年增9%，營業盈餘達11.84億，稅後淨利9.43億、年增9.5%，EPS達2.05元，三率(毛利率、營業淨利率、純益率)持續優於同業，獲利表現持續保持高標準。

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台灣虎航今年以積極的股利政策實際回饋股東長期支持，延續去年的好表現，今年第一季的營收與獲利成績維持高檔的表現，台灣虎航也持續開拓新航點，以帶給旅客多元的旅行需求規劃方式。

針對近期市場，虎航也表示，由於日本0705地震傳言，目前看起來，訂位還是有受到干擾，因此後市還要觀察。

台灣虎航今日股東會亦完成新一屆董事改選，並經董事會推選由黃世惠續任董事長一職。展望今年旅遊需求續強，經營團隊下半年也將依市場變化審慎因應，並樂觀看待需求穩定成長。

台灣虎航於去年第四季完成改列一般板上市，將於本月底起陸續開航高雄-濟州島、高雄-仙台、桃園-石垣島；另有台中-濟州島、台中-名古屋等航線復航；屆時，台虎將有23個直飛日本的航點，也成為市場上唯一一家提供北、中、南直飛濟州島及名古屋的國籍航空，提供旅客更便捷的選擇。