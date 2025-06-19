捷迅股利4.5元　前5個月營收年增83%、下半年德州保稅倉添業績

▲捷迅董事長顧城明(左二)主持股東會，總經理孫鋼銀(右二)做業務報告。（圖／捷迅提供）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(19)日股東會通過配發現金股利4.5元，配發率達73.65%；今年前5個月營收6.08億元，年增83.42%，本季底在德州機場的保稅倉庫即將啟用，將為下半年增添業績。公司總經理孫鋼銀報告指出，今年儘管有很多不明朗因素，但也存在增長和擴張的空間，尤其是在東南亞新興市場，公司在半導體物流累積的豐富承運經驗得以發揮作用。

捷迅於去年第三季宣布在美國德州購入的近13萬英呎保稅倉，規劃設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，預計本季底或第三季初完工啟用，最大可容納高達近1000個40呎貨櫃，20,000個棧板的儲位空間供客戶使用。

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孫鋼銀表示，今年儘管繼續受到地緣政治緊張局勢和貿易爭端造成很多不明朗因素，但慶幸也存在增長和擴張的空間，尤其是在新興市場，如越南、印度、菲律賓、馬來西亞等，因各大工廠奔赴東南亞佈局將迎來更多機遇。

據統計，全球約有15%-20%的被動元件是在東南亞製造的，東南亞也是科技公司重要的測試和封裝中心，佔全球半導體封測市場的27%。新興半導體產業鏈已逐步遷至東南亞，捷迅對於半導體物流已累積豐富承運經驗，把握這個契機，進一步拓展更多東南亞業務。

尤其半導體產品在物流環節均有特殊需求，如儲存的溫濕度控制、包裝要求、庫存系統管理等，這些軟硬件也正是捷迅強項。捷迅可以提供一系列增值服務，如倉儲服務、系統管理、針對高盜竊風險貨物的安全設置等，增強客戶滿意度，並且量身訂做獨特客制化服務，爭取更多客戶群。

公司副總經理葉子菁股東會後說明，公司跟著老客戶延伸業務至東南亞，產生加乘效果，持續強化AI與冷鏈運輸，空運透過包艙方式穩定艙位，今年以提升往歐美長程線生意為主軸，鞏固深化與客戶的關係，進而創造高附加價值及提升獲利。

電商部分除中國外，東南亞國家也快速成長，公司積極開發歐美長程線跨境快遞貨件，以增加快遞營收。捷迅不斷努力調整客戶結構，淘汰較低獲利的航線訂單，開發完善物流系統支援高技術門檻的電子商務客戶群，為客戶提升貨物處理效率並節省成本、提高獲利。另透過提供整合型包裹遞送服務及電商轉口業務等，擴大運價水平較高且調整彈性大的電子商務客群業務，以取代企業標案型客戶帶動獲利成長。

海運因今年新船陸續下水投入市場，運價將面臨硬著陸的現象，船公司技術性人為控艙與海上慢速航行造成自然空班現象，讓運價保持一定水位；中美貿易戰由中國出走的代工逐漸移轉至東南亞地區，今年鎖定拓展目標為越南、泰國、馬來西亞、印尼、印度等東協市場。

電子商務的快速增長帶來了大量的倉儲和物流需求，公司持續加強主力客戶對儲運中心之黏著度，持續滿足客戶各項服務以增加服務所帶來的收益，並透過招攬短期客戶以提高轉為長期服務客戶可能性。其他部門現有客戶延伸合作成為調節倉可能性，以增加坪效收益。

面對未來全球經濟及大環境的眾多不確定因素，捷迅憑藉著運用團隊專業且累積多年的經營經驗，對市場情勢做出預測及判斷未來商業潮流走向，加上現代化科學管理與經營團隊勤奮努力的成果，以更穩健、積極謹慎態度提升服務品質，除維護現有電子群客戶，在面對市場同業競爭，將以現有系統資源共享，提供最佳物流方案給客戶，並持續拓展新客源朝向整合物流領航者之角色邁進，期以專業的角度提供多元化服務，築高差異化門檻，創造出高附加價值的產品。