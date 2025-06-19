ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國銀首波！　凱基銀行獲金管會核可試辦虛擬資產保管業務

▲▼凱基銀行。（圖／凱基銀行提供）

▲凱基銀行獲金管會核可試辦虛擬資產保管業務。（圖／凱基銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會積極推動國內金融創新發展，於2024年11月推出「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，凱基銀行日前響應金管會政策完成遞送申請，今（19）日宣布獲金管會發函通知核可，成為首波「虛擬資產保管業務試辦」的金融機構，未來凱基銀行除了現行提供虛擬資產交易所法幣收付款及信託業務服務外，也有機會進一步保管虛擬資產，逐步完善凱基銀行在虛擬資產發展的觸角。

凱基銀行總經理林素真表示，身為國內首家提供虛擬資產交易所服務的銀行，自2018年便已推出業界首創為虛擬資產交易所量身打造的「新台幣收付款與價金信託」服務，未來將配合相關主管機關對虛擬資產業務各項管理規範、監管措施、資安、洗錢防制等政策，逐步提供完整虛擬資產生態系的業務與服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱基銀行指出，此試辦案將先以虛擬資產交易所為合作對象，提供虛擬資產保管服務。銀行除了能保管「法幣」外，亦將「虛擬資產」納入保管範圍。凱基銀行除了原本累積服務虛擬資產交易所之心得與經驗外，同時借重進駐於金管會Fintech Space的專業第三方 AIFT團隊之建議與意見，以硬體安全模組（Hardware Security Module, HSM）為核心，並設置了嚴謹的交易流程驗證機制以利降低風險。此外，凱基銀行更參照國際相關規範及審核機制，規劃了多層式的簽核架構及其他完整的安全管理流程，以強化虛擬資產保管業務的作業流程安全及風險管理，打造凱基銀行符合業界高安全標準的虛擬資產保管系統。

凱基銀行於虛擬資產保管業務試辦期間，將致力提升虛擬資產保管的安全性，進而提高投資人對虛擬資產平台信任度，打造金融業、虛擬貨幣交易所和投資人三贏的局面。
 

關鍵字： 凱基銀行金管會虛擬資產保管業務金融創新

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

推薦閱讀

中國進口啤酒捲「倒貨」爭議　財長：7／9前公告反傾銷調查結果

中國進口啤酒捲「倒貨」爭議　財長：7／9前公告反傾銷調查結果

中國啤酒倒貨來台爭議尚待釐清，財政部長莊翠雲今（19）日表示，預計在7月9日之前公告中國製啤酒反傾銷稅案初步調查結果，將根據調查結果確定是否臨時課徵反傾銷稅。

2025-06-19 12:00
逾26萬股民揪心！00918陷貼息窘境　0.7元股息7/11入帳

逾26萬股民揪心！00918陷貼息窘境　0.7元股息7/11入帳

股民人數達26.4萬人、規模已破800億元高股息ETF大華優利高填息30（00918）於今（19）日除息，本季每單位配發現金股利0.7元，與上一季持平，受到大盤回檔的影響，以21.9元開出，隨即翻黑呈現貼息，最低來到21.75元，開盤一個小時左右，成交量2萬多張，股息預計7月11日入帳。

2025-06-19 10:07
麗嬰房利多加持多空交戰　連2天漲停今殺跌停

麗嬰房利多加持多空交戰　連2天漲停今殺跌停

麗嬰房（2911）宣布活化中國資產，規劃出售上海麗嬰房公司股權，交易價格折合新台幣15.15億元至17.2億元，股價連2天股價拉漲停，漲多即利空下，今（19）日以小低盤6.2元開出，立即打落5.67元跌停價位。

2025-06-19 10:51
虎航黃世惠股東會處女秀　喊下半年審慎因應

虎航黃世惠股東會處女秀　喊下半年審慎因應

台灣虎航（6757）今日上午於桃園國際機場凱悅酒店舉行股東常會，由4月接任的董事長黃世惠首次登板主持，黃世惠表示，2024年對台灣虎航來說，是團隊齊心衝刺再創新高的一年，全年營收達164.23億，稅後盈餘達27.71億，每股盈餘達6.16元，營收與獲利雙創新高，獲利能力居國籍航空業之冠。

2025-06-19 11:21
微軟計畫再裁員千人　外媒曝主要集中銷售職位

微軟計畫再裁員千人　外媒曝主要集中銷售職位

由於對AI投入龐大成本，微軟計劃裁員數千人，特別是銷售人員，這是微軟在AI領域削減員工數量的最新舉措之一。

2025-06-19 10:55
台灣百萬美元富豪逾76萬人居全球15強　為星國兩倍

台灣百萬美元富豪逾76萬人居全球15強　為星國兩倍

瑞銀（UBS）公告「2025年全球財富報告」，揭露台灣「百萬美元」（資產3000萬元以上）富豪將近76萬人，為全球第15多，不僅高於香港的64.7萬人，也快要是新加坡的兩倍。人均財富5年飆升35%，成長速度也在前段班。

2025-06-19 09:38
長榮除息秀抗跌　逆勢上漲填1成

長榮除息秀抗跌　逆勢上漲填1成

貨櫃三雄之一的長榮（2603）今日除息，每股配32.5元，雖然台股今日早盤下跌近200點，但長榮仍逆勢走揚，開盤5分鐘漲逾3元、填息幅度1成。

2025-06-19 09:26
陽明：第三季貨量與運價朝正向發展　第四季看關稅協商結果與供需

陽明：第三季貨量與運價朝正向發展　第四季看關稅協商結果與供需

陽明海運(2609)今日舉辦法說會，公司業務長李明輝指出，在美國給各國與中國關稅90天寬鬆期後，4月開始貨量有回升，整體運價雖有波動但高於4月，第三季是歐美線旺季，關稅影響也較小，貨量與運價有望朝正向發展，第四季要看關稅協商結果與供需狀況，較難預測。

2025-06-19 15:48
元大期海外據點插旗新加玻　打造亞洲期貨金三角

元大期海外據點插旗新加玻　打造亞洲期貨金三角

元大期貨（6023）深耕市場28年，除穩固台灣市場基礎外，亦積極發展國際布局。今（19）日元大期貨旗下子公司元大國際（新加坡）於新加坡交易所（SGX）舉行隆重的敲鐘儀式，駐新加坡台北代表處大使童振源、新加坡交易所執行長羅文才（Mr. Loh Boon Chye）以及SGX全球銷售及承銷業務主管Pol de Win等人齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。

2025-06-19 15:14
趁甜甜價？出清006208「All in 0050」　投資達人搖頭…1做法更優

趁甜甜價？出清006208「All in 0050」　投資達人搖頭…1做法更優

ETF元大台灣50（0050）日前進行「1拆4」分割作業，每股淨值降至47.32元，於昨（18日）恢復上市，價格變得親民，不少人求問該趁現在賣掉006208，改買0050嗎？006208還要繼續買嗎？對此，投資達人「要不要來點稀飯套餐」建議，不用急著賣股換股，用新資金投入0050就好。

2025-06-19 15:09

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

黃金價格將大跌　原因曝光

華爾街罕見出清「輝達台積電」　重心放在2檔AI台股

長榮除息秀今登場！10檔ETF爽領118億股利　00919成最大贏家

廣達公子們一度與首富父親決裂　直言老爸像皇帝

酷澎高薪臨工　他請假去打工「5天賺23K」狂讚

輝達「混血王子」活招牌　曾在信義區當調酒師

台積電「盤後鉅額」又見仙人指路高價？　最大單5.9億元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366