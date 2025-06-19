打造亞洲資產管理中心　13家銀行進駐高雄專區試辦1年

▲金管會核准13家銀行進駐高雄專區。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會今（19）日同意合作金庫銀、一銀、華銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、滙豐（台灣）商業銀行、元大銀、玉山銀、星展（台灣）商業銀行、中信銀及瑞士商瑞士銀行在台分行等13家銀行進駐高雄資產管理專區（下稱高雄專區）試辦業務，並自其開辦日起試辦1年至2026年6月30日止。

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會已於今2025年4月1日訂定發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，並受理銀行申請進駐高雄專區試辦業務，截至5月上旬，已有13家已開辦高資產業務之銀行遞件申請，均獲核准。

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金管會本次開放銀行試辦之22項業務均有銀行提出申請，主要以授信業務（如：自行質借、保險融資及Lombard Lending）、家族辦公室及跨境金融服務為主。金管會在審核過程中，已要求銀行就專區營業據點的管理、客戶權益保障及爭議處理、申請試辦業務項目之交易作業流程及風險控管等提出說明，以確保相關業務於試辦期間能符合規範，並持續厚植銀行在資產管理業務之服務量能。

金管會表示，高雄專區將自今年7月正式啟動，銀行試辦業務將以1年為期定期檢視試辦成果，對市場發展具有正面助益之試辦項目，將研議修正相關法規，或請金融業同業各公會等單位檢討修正相關規範，完成法規落地。

