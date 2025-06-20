ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

債蛙不死心！　調查近5成持有債券ETF部位不出清

▲美金,美元,usd,us dollars。（圖／路透）

▲債市波動大，5成債蛙不出清ETF部位。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

債券市場今年以來波動大，市場拋售美元資產、聯準會（Fed）遲不降息，債券價格慘跌，債券ETF投資人慘套，根據國泰6月國民經濟信心調查結果顯示，有49%民眾在未來一年會維持既有的債券ETF部位不動；42%民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中12%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出（買進後短期賣出），30%民眾則打算買進後持有超過一年才賣出（買進後持有較長期）；僅10%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。

針對未來一年債券ETF投資的主要影響因素，國泰6月國民經濟信心調查結果，50%民眾認為未來一年川普關稅或稅改政策為影響債券ETF投資的主要因素，16%民眾會因美國及台灣經濟數據好壞來決定債券ETF投資，各有14%民眾主要受聯準會升降息影響及新台幣升貶值決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國發會最新公布的4月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚，國泰6月國民經濟信心調查，景氣現況樂觀指數反彈至-41.3，展望樂觀指數亦同步走揚至-32.7。大額消費意願指數上升至-1.7，耐久財消費意願指數微幅走高至-19.6。買房意願小幅下降至-47.1，賣房意願則反而小幅上揚至-26.8。

主計總處於2025年5月28日預估台灣2025年經濟成長率3.1%，通貨膨脹率1.88%，國泰6月國民經濟信心調查結果，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上升至2.61%，有63%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.30%，有68%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

隨著美中貿易戰緊張情勢趨緩，全球經濟數據短期穩健，國際股市震盪偏升。國泰6月國民經濟信心調查本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數持續上揚至-5.5，風險偏好指數同步轉佳至1.5。

關鍵字： 債市ETF經濟台股調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

推薦閱讀

兄弟爭報扶養70歲媽媽　國稅局曝2關鍵「年紀小的贏」

兄弟爭報扶養70歲媽媽　國稅局曝2關鍵「年紀小的贏」

綜所稅申報倒數計時，國稅局為申報扶養糾紛衍生的「親情倫理劇」再次上演，最近就有一對兄弟搶報70歲媽媽扶養的案例，雖然哥哥月月付1萬元生活費，全年花了12萬元，國稅局還是以2大關鍵判定年紀小的弟弟才有綜所稅申報扶養抵扣的空間。

2025-06-20 06:00
5月新青安受理件數、金額年減近5成　華銀有分行抱蛋

5月新青安受理件數、金額年減近5成　華銀有分行抱蛋

財政部今（19）日公告八大行庫5月新青安房貸成績，不但受理4348件，金額359億元，雙雙較去年同期衰退近5成，其中華南金（2880）旗下華南銀行（華銀）5月受理件數僅183件，由於華銀全台分行家數高達186間，業界熱議「華銀有分行抱蛋」。

2025-06-20 00:01
2銀行信用卡卡面大改版　網友熱議「巴黎鐵塔變比薩斜塔」

2銀行信用卡卡面大改版　網友熱議「巴黎鐵塔變比薩斜塔」

永豐銀行、第一銀行在7月1日進行信用卡卡面大改版作業，前者更換雙幣「幣倍卡」以及「現金回饋Green卡」2種信用卡的卡面，後者全新推出「FUTURE版面」，對於卡面更換，引發網友熱議，看法兩極；銀行強調，新卡面主要是提供給7月以後申請新戶使用，卡友現有舊卡不受影響可以繼續使用到到期前。

2025-06-20 00:01
通行荷莫茲海峽兵險尚未調升　陽明中東線兩組船照常航行

通行荷莫茲海峽兵險尚未調升　陽明中東線兩組船照常航行

雖然以色列與伊朗之間爆發武裝衝突，倫敦海事保險市場聯合戰爭委員會(JWC)本月18日裁定暫不調高保費；船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男昨(19)日傍晚查詢，航行荷莫茲海峽，兵險仍維持0.075%到0.1%水平。陽明海運策略長吳宜達昨日在公司法說會上指出，公司在中東線有兩組船，目前都照常航行。

2025-06-20 04:00
宏達電董座王雪紅股東會喊話　HTC正在躍升起點邁向更大成長

宏達電董座王雪紅股東會喊話　HTC正在躍升起點邁向更大成長

宏達電HTC（2498）今日舉行股東會，由董事長王雪紅主持，王雪紅也表示，感謝大家一直以來對 HTC 的支持，HTC持續以前瞻的視野與堅定的行動，將科技與人文融合，釋放夢想，也為股東創造價值，並喊話股東，HTC 正站在一個全新躍升的起點，邁向更大的成長。

2025-06-20 12:04
兆豐金股東會通過1.6元股息　董座保守看待下半年經濟表現

兆豐金股東會通過1.6元股息　董座保守看待下半年經濟表現

兆豐金控（2886）今（20）日召開2025年股東常會，董事長董瑞斌指出，根據中央銀行、國內外機構公布的最新預測，普遍認為今年上半年情況不錯，GDP成長約達5～6%，全年則約3%，對於下半年比較保守；另股東會會中有見專業股東、有「小何麗玲」黃雪芬親自獻花，期待兆豐金成為金融業「護國神山」。

2025-06-20 12:04
債蛙不死心！　調查近5成持有債券ETF部位不出清

債蛙不死心！　調查近5成持有債券ETF部位不出清

債券市場今年以來波動大，市場拋售美元資產、聯準會（Fed）遲不降息，債券價格慘跌，債券ETF投資人慘套，根據國泰6月國民經濟信心調查結果顯示，有49%民眾在未來一年會維持既有的債券ETF部位不動；42%民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中12%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出（買進後短期賣出），30%民眾則打算買進後持有超過一年才賣出（買進後持有較長期）；僅10%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。

2025-06-20 11:33
「三巫日」逼近！逾6兆美元史上最大期權交易　美股面臨挑戰

「三巫日」逼近！逾6兆美元史上最大期權交易　美股面臨挑戰

美股19日因「六月節」休市，但投資者正準備迎接今（20日）、周五的三巫日（triple witching）來臨，將面臨史上最大規模6.5 兆美元期權到期，此舉可能導致股市出現比最近幾周出現的溫和變化更為劇烈的波動。

2025-06-20 11:18
匯鑽科全年發放1.1元股利　搶進中國高階市場拚3年高成長

匯鑽科全年發放1.1元股利　搶進中國高階市場拚3年高成長

表面處理大廠匯鑽科（8431）今日召開股東常會，通過承認113年度營業報告書及財務報表案，去年下半年配發0.1元現金股息外，會中也通過下半年盈餘轉增資發行新股案，配發股票股利1元，全年合計配發1.1元股利。同時，完成補選兩席董事，分別由吳家權及王文珊當選董事。

2025-06-20 10:33
居高思危？外資空單衝高至4.5 萬口　台股大跌逾200點失守22000

居高思危？外資空單衝高至4.5 萬口　台股大跌逾200點失守22000

受以伊戰雲密布影響，台股今（20）續以低盤開出，指數開低走跌，至上午10時以後，指數大跌逾220點，最低來到21779.55點，其中外資在期貨的未平倉淨空單高達4萬5836口，攀上本月新高水位，法人建議，以伊戰事未解，在地緣風險壓力下，保守為宜。

2025-06-20 10:24

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩14億獎號出爐！對中每天自然醒

威力彩飆14億「隨機買1注就好」！財經達人曝數據

即／威力彩下期飆15.5億！貳獎2注中

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

兄弟爭報扶養70歲媽媽　國稅局曝2關鍵「年紀小的贏」

廣達公子們一度與首富父親決裂　直言老爸像皇帝

華爾街罕見出清「輝達台積電」　重心放在2檔AI台股

輝達「混血王子」活招牌　曾在信義區當調酒師

逾42萬人哭哭！00713陷貼息　1.1元股息7/11入帳

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366