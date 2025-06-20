三商餐飲、走著瞧上市滿6個月　6/23起開放融資券交易

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣證券交易所今（20）日公告三商餐飲（7705）、走著瞧（6902）等合規定，下周一（6月23日）起開放信用交易，得為融資融券交易。

台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，查上市股票三商餐飲自113年11月26日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，自今年6月23日起得為融資融券交易。

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另上市股票走著瞧也已符合前開標準之規定，公告自今年6月23日起得為融資融券交易。

