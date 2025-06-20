兆豐金股東會通過1.6元股息　董座保守看待下半年經濟表現

▲小股東期許兆豐金成為下一座護國神山。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

兆豐金控（2886）今（20）日召開2025年股東常會，董事長董瑞斌指出，根據中央銀行、國內外機構公布的最新預測，普遍認為今年上半年情況不錯，GDP成長約達5～6%，全年則約3%，對於下半年比較保守；另股東會會中有見專業股東、有「小何麗玲」黃雪芬親自獻花，期待兆豐金成為金融業「護國神山」。

董瑞斌表示，儘管市場持續關注美國經貿政策、美中經貿摩擦和地緣政治風險等不確定因素，兆豐金控仍將充分運用集團資源，深化跨子公司合作，落實「雙引擎、雙翅膀」策略，健全獲利結構，以因應多變的金融環境，續創股東最大價值。

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兆豐金總經理張傳章也指出，今年在策略上，將著重「嚴格控管信用風險」、「審慎穩健的營運策略」及「積極爭取關稅政策下的衍生商機」等三大策略，資本規劃也將以「風險控管」為首要任務，在確保資本穩健的前提下，審慎拓展業務並把握新興商機。

兆豐金2024年全年合併稅後淨利為347.66億元、年增4.57%，每股稅後盈餘（EPS）2.35元。股東常會除承認2024年營業報告書及合併財務報表外，亦通過盈餘分配案，每股配發現金股息1.6元，不但連續2年每股配發1.5元以上的現金股息，現金股息水準亦創5年來新高，顯示兆豐金控除了獲利能力穩居公股行庫龍頭外，配息能力也能讓逾50萬股東安心持有。

兆豐金2024年獲利表現持續維持高檔水準，其中，兆豐銀行包括淨利息收益及手續費同步增加，惟受到財務操作淨收益減少、海外備抵呆帳提存增加的影響，全年稅後純益283.7億元、年減8.56%；兆豐證券則在臺股價量齊揚下，經紀手續費收入及股票操作獲利成長，2024年稅後純益25.5億元、年增27.31%、創下歷史次高紀錄；兆豐票券2024年稅後純益也繳出22.06億元的成績單、年增15%；兆豐保險則是正式揮別防疫險陰霾，2024年轉虧為盈，全年稅後純益4.12億元。

