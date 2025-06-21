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5月全國房地合一稅近50億元年減2成！新北逆勢「年增逾4成」連三月榮登繳稅王

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,房地合一稅,新北市,房市,稅收,繳稅王。（圖／永慶房產集團提供）

▲5月全國房地合一稅年減2成，惟新北市逆勢年增44%。永慶房產集團指出，隨房市買氣降溫，短期內房地合一稅收恐怕很難再創高。（示意圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

根據財政部最新數據，2025 年 5 月全國個人房地合一稅為49.5 億元，月增13%，比去年同期少 20%。觀察七大都會區的表現，僅新北市稅收年增44%，其餘六都均呈現年減的衰退趨勢，顯示房市交易熱度仍無明顯回溫。其中，新北市繳出 15.1億元，蟬聯全國第一，連續三個月都贏過台中，榮登「繳稅王」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，去年上半年因房價飆高且交易火熱，房地合一稅的稅收自然也創新高。不過，今年房市買氣明顯降溫，連續幾個月，全台許多縣市的稅收皆呈現年減現象，短期內恐怕很難再創新高紀錄。

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細看各縣市今年5月的稅收數據，新北市為15.1億元、年增44%；台中市8.5億元、年減22%；高雄市7.5億元、年減17%；台北市5.3億元、年減40%；桃園市4.7億元、年減35%；台南市2.0億元，年減52%；新竹縣市則為1.4億元，年減71%最多。

陳金萍補充，目前房市仍壟罩觀望氣氛，除了受到銀行房貸緊縮與央行第七波信用管制影響外，近期因美國總統川普關稅戰議題，導致國際局勢動盪，也間接影響民眾購屋信心，後續房市表現仍須密切觀察後續政經局勢變化以及政策走向。

表、2025年5月全國個人房地合一稅稅收

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,房地合一稅,新北市,房市,稅收,繳稅王。（圖／永慶房產集團提供）

資料來源：財政部統計資料；永慶房產集團研展中心彙整。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋房地合一稅新北市房市稅收繳稅王

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