基隆暖暖、安樂「預售房」比中古屋貴一倍以上！嘉義太保新舊屋單坪價差超過8成

▲基隆「暖暖區」火車半小時即可抵達汐止，加上房價比雙北市區便宜不只一半，吸引雙北人口移入。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

預售屋價格飆漲不僅在六都、新竹縣市明顯，其餘縣市預售屋、中古屋的價差也相當驚人。永慶房產集團盤點近一年非六都和新竹縣市預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現預售屋、中古屋單坪價差幅度最大的前3大行政區，幅度均超過80%。排名前二名均位於基隆市「暖暖區」和「安樂區」，受益於雙北通勤人口移入，讓預售屋價格攀升，但中古屋價格相對便宜，讓單坪價差幅度均破百；嘉義縣「太保市」則因台積電進駐，推升預售屋價格明顯飆升，與中古屋單坪價差幅度84%、排名第三。

「暖暖區」交通便利 吸引雙北人口移入

基隆市「暖暖區」預售屋每坪均價47.2萬元、位居基隆市第一，令預售屋、中古屋單坪價差幅度達到驚人的156%；換句話說，買一間30坪預售屋需要1416萬元，等於買2間中古屋、還剩312萬元的裝修費用！永慶不動產基隆廟口市區加盟店協理楊家松表示，暖暖區距離汐止近，又有火車站、國道吸引通勤人口入住。以價格來看，4字頭的預售屋，仍是比汐止、甚至內湖、南港便宜近一半，且開車到台北信義區僅需半小時，因此許多雙北外移人口選擇在此購屋。

楊家松協理指出，受限於靠山、腹地小，暖暖區的住宅數量並不多，但是價格上相當有競爭力，加上有捷運計畫及從汐止延伸往基隆的新北市產業黃金走廊，未來的前景看好。以購屋族群來看，預售屋主力是雙北的通勤人口，中古屋則是以在地人居多。對於預算有限的小資族，若4字頭的預售屋有壓力，不妨可參考中古屋，一半左右的價格就能買到2房、3房帶車位的產品。

「安樂區」兼具生活機能、交通便利

基隆市「安樂區」預售屋、中古屋單坪價差幅度也達101%、排名第二。有巢氏房屋基隆安樂長庚加盟店經理詹鈞傑解釋，安樂區是基隆最大的行政區、也是早期發展區域之一，生活機能相當不錯，也有大型綜合醫院、醫療資源充足，且透過國道往來雙北市區僅需半小時左右，對於追求便利、房價便宜的通勤族來說，安樂區的中古屋是相當不錯的選擇。

詹鈞傑店經理表示，以中古屋來說，安樂區屋齡約30年左右，每坪平均單價約20萬元，相較於貴上的一倍預售屋來說，中古屋價格相當具吸引力。值得注意的是，因基隆氣候潮濕，中古屋需要花費較多心力維護，購屋時務必將相關花費考慮進去。不過因房價低，即使加上整修費用仍比預售屋便宜許多，即便是預售屋的價格，也較汐止、內湖一帶親民，因此近年來有許多雙北通勤族選擇到此置產定居。

▲基隆「安樂區」多為山區地形，中古屋2字頭房價、加上鄰近國道，仍吸引通勤族購屋。

台積電進駐 帶動「太保市」單坪價差超過8成

預售屋、中古屋單坪價差15.7萬元、價差幅度達84%的是嘉義縣「太保市」，價差幅度位居第三名，以500萬購屋金計算，中古屋可以買到26.7坪，但預售屋僅有14.5坪。有巢氏房屋嘉義縣府祥和加盟店東陳建憲說明，太保市房市最重要影響的就是台積電進駐，帶動整體房價走揚，除了原有的大型醫療院所外，加上馬稠後產業園區、故宮南院二館、百貨公司的進駐，且可供建設的土地相當多，縣政府也積極規劃開發，未來發展潛力無窮。

陳建憲店東指出，太保市在台積電進駐後，新建案推量相當大，雖然中古屋房價基期低，但因中古屋物件量不多，在需求大於供給下，市場上中古屋變得搶手，價格彈性也較小。且當地醫療院所也有醫護人員的剛性住宅需求存在，加上台積電供應鏈廠商的陸續進駐，也將持續帶動住宅需求。

▲台積電發展推動嘉義「太保市」房價成長，中古屋單坪均價比預售屋便宜8成、市場熱絡。

從全國非六都和新竹縣市預售屋、中古屋價差較大的行政區來看，多屬於具備重大建設、產業發展議題、或是通勤人口移入區域。永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，因建築成本提升、區域發展利多，讓這些區域的預售屋價格攀高，加上當地中古屋屋齡相對較大，房價基期低，拉開兩者間的價差幅度。因此預算有限的首購、小資族，不妨＂先求有再求好＂！選擇具備房價實惠、室內空間實在的中古屋，在區域利多加持下，未來可能還有增值空間。若預算充足，也能趁近期房市盤整、議價空間較大之際，多方比較預售屋，也是相當不錯的入場時機。

表、全台非六都和新竹縣市近一年前十大預售屋、中古屋價差行政區

資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。

住宅價格篩選條件：

1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。

2.主要用途：住家用。

3.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓、透天厝及套房。

4.排除屋齡2年內、一樓及親友交易之成交資料。

5.排除預售屋年交易量、中古屋年交易量100件以下行政區

6.實價登錄資料統計自2024年4月至2025年3月。