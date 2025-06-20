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基隆暖暖、安樂「預售房」比中古屋貴一倍以上！嘉義太保新舊屋單坪價差超過8成

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,基隆,暖暖,安樂區,嘉義,太保,房價,永慶房屋,雙北。（圖／永慶房產集團提供）

▲基隆「暖暖區」火車半小時即可抵達汐止，加上房價比雙北市區便宜不只一半，吸引雙北人口移入。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

預售屋價格飆漲不僅在六都、新竹縣市明顯，其餘縣市預售屋、中古屋的價差也相當驚人。永慶房產集團盤點近一年非六都和新竹縣市預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現預售屋、中古屋單坪價差幅度最大的前3大行政區，幅度均超過80%。排名前二名均位於基隆市「暖暖區」和「安樂區」，受益於雙北通勤人口移入，讓預售屋價格攀升，但中古屋價格相對便宜，讓單坪價差幅度均破百；嘉義縣「太保市」則因台積電進駐，推升預售屋價格明顯飆升，與中古屋單坪價差幅度84%、排名第三。

「暖暖區」交通便利　吸引雙北人口移入
基隆市「暖暖區」預售屋每坪均價47.2萬元、位居基隆市第一，令預售屋、中古屋單坪價差幅度達到驚人的156%；換句話說，買一間30坪預售屋需要1416萬元，等於買2間中古屋、還剩312萬元的裝修費用！永慶不動產基隆廟口市區加盟店協理楊家松表示，暖暖區距離汐止近，又有火車站、國道吸引通勤人口入住。以價格來看，4字頭的預售屋，仍是比汐止、甚至內湖、南港便宜近一半，且開車到台北信義區僅需半小時，因此許多雙北外移人口選擇在此購屋。

楊家松協理指出，受限於靠山、腹地小，暖暖區的住宅數量並不多，但是價格上相當有競爭力，加上有捷運計畫及從汐止延伸往基隆的新北市產業黃金走廊，未來的前景看好。以購屋族群來看，預售屋主力是雙北的通勤人口，中古屋則是以在地人居多。對於預算有限的小資族，若4字頭的預售屋有壓力，不妨可參考中古屋，一半左右的價格就能買到2房、3房帶車位的產品。

「安樂區」兼具生活機能、交通便利
基隆市「安樂區」預售屋、中古屋單坪價差幅度也達101%、排名第二。有巢氏房屋基隆安樂長庚加盟店經理詹鈞傑解釋，安樂區是基隆最大的行政區、也是早期發展區域之一，生活機能相當不錯，也有大型綜合醫院、醫療資源充足，且透過國道往來雙北市區僅需半小時左右，對於追求便利、房價便宜的通勤族來說，安樂區的中古屋是相當不錯的選擇。

詹鈞傑店經理表示，以中古屋來說，安樂區屋齡約30年左右，每坪平均單價約20萬元，相較於貴上的一倍預售屋來說，中古屋價格相當具吸引力。值得注意的是，因基隆氣候潮濕，中古屋需要花費較多心力維護，購屋時務必將相關花費考慮進去。不過因房價低，即使加上整修費用仍比預售屋便宜許多，即便是預售屋的價格，也較汐止、內湖一帶親民，因此近年來有許多雙北通勤族選擇到此置產定居。

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,基隆,暖暖,安樂區,嘉義,太保,房價,永慶房屋,雙北。（圖／永慶房產集團提供）

▲基隆「安樂區」多為山區地形，中古屋2字頭房價、加上鄰近國道，仍吸引通勤族購屋。

台積電進駐　帶動「太保市」單坪價差超過8成
預售屋、中古屋單坪價差15.7萬元、價差幅度達84%的是嘉義縣「太保市」，價差幅度位居第三名，以500萬購屋金計算，中古屋可以買到26.7坪，但預售屋僅有14.5坪。有巢氏房屋嘉義縣府祥和加盟店東陳建憲說明，太保市房市最重要影響的就是台積電進駐，帶動整體房價走揚，除了原有的大型醫療院所外，加上馬稠後產業園區、故宮南院二館、百貨公司的進駐，且可供建設的土地相當多，縣政府也積極規劃開發，未來發展潛力無窮。

陳建憲店東指出，太保市在台積電進駐後，新建案推量相當大，雖然中古屋房價基期低，但因中古屋物件量不多，在需求大於供給下，市場上中古屋變得搶手，價格彈性也較小。且當地醫療院所也有醫護人員的剛性住宅需求存在，加上台積電供應鏈廠商的陸續進駐，也將持續帶動住宅需求。

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▲台積電發展推動嘉義「太保市」房價成長，中古屋單坪均價比預售屋便宜8成、市場熱絡。

從全國非六都和新竹縣市預售屋、中古屋價差較大的行政區來看，多屬於具備重大建設、產業發展議題、或是通勤人口移入區域。永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，因建築成本提升、區域發展利多，讓這些區域的預售屋價格攀高，加上當地中古屋屋齡相對較大，房價基期低，拉開兩者間的價差幅度。因此預算有限的首購、小資族，不妨＂先求有再求好＂！選擇具備房價實惠、室內空間實在的中古屋，在區域利多加持下，未來可能還有增值空間。若預算充足，也能趁近期房市盤整、議價空間較大之際，多方比較預售屋，也是相當不錯的入場時機。

表、全台非六都和新竹縣市近一年前十大預售屋、中古屋價差行政區

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資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。
住宅價格篩選條件：
1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。
2.主要用途：住家用。
3.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓、透天厝及套房。
4.排除屋齡2年內、一樓及親友交易之成交資料。
5.排除預售屋年交易量、中古屋年交易量100件以下行政區
6.實價登錄資料統計自2024年4月至2025年3月。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋基隆暖暖安樂區嘉義太保房價永慶房屋雙北

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