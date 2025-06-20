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預算1000～1500萬元買新北！這二區可買超過40坪

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,鶯歌,房價,凹陷區,坪數,淡水,小資族,新北市,永和,三重,板橋,購屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團統計，在1000萬元至1500萬元預算範圍內，淡水區平均可購得住宅面積為44.2坪，位居新北市榜上第一。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

購屋時，空間大小常是消費者關注的重點，尤其對新婚、育兒家庭而言更為重要。據實價登錄中古屋的資料顯示，新北市中古屋主力總價帶落在1000萬元至1500萬元，占比高達33.4%。在相同預算下，新北市各行政區哪裡能購得的居住空間最大呢？永慶房產集團統計，在1000萬元至1500萬元預算範圍內，淡水區與鶯歌區所能購得的平均面積最大，均超過40坪；反觀永和區，相同預算下僅能擁有24.4坪，為新北市居住空間最小的行政區。

空間換時間　同預算內淡水、鶯歌居住空間最大
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水區由於距離雙北核心城區較遠，房價自然相對親民，因此在相同預算下居住空間更為寬闊。近一年1000萬元至1500萬元總價區間裡，淡水區平均能購買坪數為44.2坪，為新北市最大。淡水區雖位處邊陲，但其舊市區生活方便，新市鎮的商業機能已逐漸完善；加上擁有捷運淡水線，未來淡江大橋、淡北道路也將陸續完工，聯外交通將日趨完善。因此在上述利多下，淡水區吸引不少小資族、年輕夫妻入住，近一年1000萬元至1500萬元的中古屋交易量達919件，居新北市之冠。

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位居第二的則是比鄰桃園市龜山區的鶯歌區。陳金萍指出，鶯歌區隨著鳳鳴重劃區加持，以及台鐵鳳鳴臨時站通車和捷運三鶯線的即將完工，皆促動鶯歌區房市需求。但與其他行政區相比，鶯歌區仍屬新北房價凹陷區，在1000萬元至1500萬元的總價區間，鶯歌區單價僅為31.4萬元，比鄰近三峽區的40萬元親民不少，其平均居住面積41.3坪也比三峽區寬闊許多，因此成為不少外縣市移居，以及年輕家庭入主的選擇區域之一。

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,鶯歌,房價,凹陷區,坪數,淡水,小資族,新北市,永和,三重,板橋,購屋。（圖／永慶房屋提供）

▲鶯歌區因地處相對邊緣，在1000萬元至1500萬元的預算內，平均可購得住宅面積為41.3坪，是新北市唯二在40坪以上的行政區。

相同預算下　三重、板橋、永和購得坪數不足25坪
在1000萬元至1500萬元的總價帶下，三重區、板橋區與永和區能購置的坪數就小巧許多，平均面積不到25坪，同預算下和淡水區和鶯歌區能購置逾40坪相比，少了近40%的面積。然而三重區、板橋區與永和區位於「新北第一圈」，本身生活機能相當完整豐富，且公共交通設施也十分發達，捷運站點林立、公車路網密集，與北市均僅有一橋之隔，長年吸引不少北市外溢與上班通勤族的入住，其房價也處新北前段班水平，在1000萬元至1500萬元總價帶裡，上述三個區單價皆突破50萬元，其中永和區更是達55.1萬元，為新北最高。

陳金萍補充，居住坪數向來是購屋者評估的重點項目，在預算有限的情況下，若希望獲得較大空間的消費者，可採取「時間換取空間」的選屋方針，轉往離核心地區較遠的區域購屋，不僅能享有更大室內空間，物件選擇性也更多元。此外，也可優先考慮屋齡較高的中古公寓或大樓，這類物件因公設比較低，實際使用面積會更具優勢。

表一、新北市近一年各總價帶區間交易占比分布

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,鶯歌,房價,凹陷區,坪數,淡水,小資族,新北市,永和,三重,板橋,購屋。（圖／永慶房屋提供）

資料來源：內政部實價登錄資料、永慶房產集團研究發展中心彙整。
篩選條件：
1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。
2.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓、透天厝。
3.排除屋齡不滿一年之案件、樓層一樓與親友交易之成交資料。
註: 實價登錄資料自2024年4月至2025年3月。

表二、新北市近一年各行政區1000萬元-1500萬元總價帶平均可購買坪數和單價

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,鶯歌,房價,凹陷區,坪數,淡水,小資族,新北市,永和,三重,板橋,購屋。（圖／永慶房屋提供）

資料來源：內政部實價登錄資料、永慶房產集團研究發展中心彙整。
篩選條件：
1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。
2.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓、透天厝。
3.排除屋齡不滿一年之案件、樓層一樓與親友交易之成交資料。
註: 實價登錄資料自2024年4月至2025年3月，排除近一年成交量不足100件中古屋物件之行政區。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋鶯歌房價凹陷區坪數淡水小資族新北市永和三重板橋購屋

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