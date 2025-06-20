預算1000～1500萬元買新北！這二區可買超過40坪

▲永慶房產集團統計，在1000萬元至1500萬元預算範圍內，淡水區平均可購得住宅面積為44.2坪，位居新北市榜上第一。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

購屋時，空間大小常是消費者關注的重點，尤其對新婚、育兒家庭而言更為重要。據實價登錄中古屋的資料顯示，新北市中古屋主力總價帶落在1000萬元至1500萬元，占比高達33.4%。在相同預算下，新北市各行政區哪裡能購得的居住空間最大呢？永慶房產集團統計，在1000萬元至1500萬元預算範圍內，淡水區與鶯歌區所能購得的平均面積最大，均超過40坪；反觀永和區，相同預算下僅能擁有24.4坪，為新北市居住空間最小的行政區。

空間換時間 同預算內淡水、鶯歌居住空間最大

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水區由於距離雙北核心城區較遠，房價自然相對親民，因此在相同預算下居住空間更為寬闊。近一年1000萬元至1500萬元總價區間裡，淡水區平均能購買坪數為44.2坪，為新北市最大。淡水區雖位處邊陲，但其舊市區生活方便，新市鎮的商業機能已逐漸完善；加上擁有捷運淡水線，未來淡江大橋、淡北道路也將陸續完工，聯外交通將日趨完善。因此在上述利多下，淡水區吸引不少小資族、年輕夫妻入住，近一年1000萬元至1500萬元的中古屋交易量達919件，居新北市之冠。

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位居第二的則是比鄰桃園市龜山區的鶯歌區。陳金萍指出，鶯歌區隨著鳳鳴重劃區加持，以及台鐵鳳鳴臨時站通車和捷運三鶯線的即將完工，皆促動鶯歌區房市需求。但與其他行政區相比，鶯歌區仍屬新北房價凹陷區，在1000萬元至1500萬元的總價區間，鶯歌區單價僅為31.4萬元，比鄰近三峽區的40萬元親民不少，其平均居住面積41.3坪也比三峽區寬闊許多，因此成為不少外縣市移居，以及年輕家庭入主的選擇區域之一。

▲鶯歌區因地處相對邊緣，在1000萬元至1500萬元的預算內，平均可購得住宅面積為41.3坪，是新北市唯二在40坪以上的行政區。

相同預算下 三重、板橋、永和購得坪數不足25坪

在1000萬元至1500萬元的總價帶下，三重區、板橋區與永和區能購置的坪數就小巧許多，平均面積不到25坪，同預算下和淡水區和鶯歌區能購置逾40坪相比，少了近40%的面積。然而三重區、板橋區與永和區位於「新北第一圈」，本身生活機能相當完整豐富，且公共交通設施也十分發達，捷運站點林立、公車路網密集，與北市均僅有一橋之隔，長年吸引不少北市外溢與上班通勤族的入住，其房價也處新北前段班水平，在1000萬元至1500萬元總價帶裡，上述三個區單價皆突破50萬元，其中永和區更是達55.1萬元，為新北最高。

陳金萍補充，居住坪數向來是購屋者評估的重點項目，在預算有限的情況下，若希望獲得較大空間的消費者，可採取「時間換取空間」的選屋方針，轉往離核心地區較遠的區域購屋，不僅能享有更大室內空間，物件選擇性也更多元。此外，也可優先考慮屋齡較高的中古公寓或大樓，這類物件因公設比較低，實際使用面積會更具優勢。



表一、新北市近一年各總價帶區間交易占比分布

資料來源：內政部實價登錄資料、永慶房產集團研究發展中心彙整。

篩選條件：

1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。

2.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓、透天厝。

3.排除屋齡不滿一年之案件、樓層一樓與親友交易之成交資料。

註: 實價登錄資料自2024年4月至2025年3月。

表二、新北市近一年各行政區1000萬元-1500萬元總價帶平均可購買坪數和單價





資料來源：內政部實價登錄資料、永慶房產集團研究發展中心彙整。

篩選條件：

1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。

2.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓、透天厝。

3.排除屋齡不滿一年之案件、樓層一樓與親友交易之成交資料。

註: 實價登錄資料自2024年4月至2025年3月，排除近一年成交量不足100件中古屋物件之行政區。