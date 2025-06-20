優化船員相關業務申請　航港MTNet新增線上化申辦服務

▲船員線上化申辦業務畫面。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升便民服務並簡化作業流程，交通部航港局即日起優化船員相關業務申請，於航港單一窗口服務平臺(MTNet)新增線上化申辦服務，同步開放船舶代理人及業者代理船員申請案件，透過授權文件及相關證明，快速完成審件作業。

因應船員業務的申辦常須由船員本人或委由所屬航商處理，面對現代航運業務的多元需求與國際化步調，航港局期透過MTNet相關功能的更新，讓業者在繁忙的航運業務中，能更快速、便利的完成必要程序，賦予更多的行政彈性，以簡化流程並縮短作業時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次船員業務線上化申辦功能包含「船員適任證書之補、換發」、「船員任、卸職及僱傭契約之簽證」、「船員服務經歷證明書之簽發」及「船員服務手冊之補、換發」等申請項目，相關功能說明亦公布於MTNet最新消息供使用者參閱。

除此之外，亦同步導入多項數位化便民服務措施，進一步提升整體作業效能，如船員各項證書申請導入自動檢核作業，減少人工審核錯誤及補件次數；另亦提供電子版航海人員測驗合格證明下載功能，大幅減省時間成本；同時，航港局亦對現行船員查驗系統介面進行優化，提供中、英文版介面，使用者可視實務需求呈現相關頁面。

航港局表示，未來亦將持續檢視各項船員業務流程，傾聽業界聲音，致力打造更高效、友善的船員服務環境。此次措施正是推動智慧化、便民化服務的重要一步，也是象徵對航運產業發展的堅實支持。