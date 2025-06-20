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軟銀孫正義爆想與台積電合作　在美打造大型高科技園區

▲▼日本軟體銀行集團執行長孫正義（Masayoshi Son）擬籌資1000億美元（約新台幣3兆1350億元），成立人工智慧（AI）晶片公司。（圖／路透）

▲日本軟體銀行集團執行長孫正義（Masayoshi Son）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

軟銀集團創辦人孫正義正尋求與台積電（2330）合作，實現他迄今為止最大的賭注，目標在亞利桑那州建立一個價值萬億美元的工業園區，用於製造機器人和人工智慧。

據外媒彭博社引述了解孫正義想法的人士透露，他設想打造一個類似中國深圳的大型製造業中心，將高科技製造業帶回美國。知情人士透露，該園區可能包含人工智慧工業機器人的生產線。

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軟銀高層渴望讓台積電在該項目中扮演重要角色，儘管目前尚不清楚孫正義對台積電的預期。台積電已計劃在美國投資1,650億美元，並已在亞利桑那州的首家工廠開始量產。目前也不清楚台積電是否對此感興趣。一位了解台積電想法的人士表示，軟銀的計畫與台積電在鳳凰城的計畫無關。

這個代號為「水晶之地計畫」的亞利桑那州綜合體，代表著孫正義在其職業生涯中最雄心勃勃的嘗試。知情人士稱，軟銀高層已與聯邦政府和州政府官員進行了交談，討論為在工業園區建廠或以其他方式投資的公司提供可能的稅收減免，其中包括與美國商務部長霍華德·盧特尼克 (Howard Lutnick) 的會談。

據知情人士透露，這位日本億萬富翁還在親自試探多家科技公司的興趣。他們表示，該項目已向韓國三星電子公司的高層進行了溝通。

軟銀、台積電和三星的代表均拒絕置評。美國商務部發言人尚未回應置評要求。

這些計劃尚處於初步階段，可行性取決於川普政府和州政府官員的支持。雖然孫正義設想的項目可能需要高達1兆美元的成本才能實施。

關鍵字： 軟銀台積電

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