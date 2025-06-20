亞洲藏壽司決議撤出上海　年底前結束3門市

快訊／美西線今日開始多數船公司都降到2500美元 歐洲線7/1調漲

超大型攬貨公司與大型攬貨公司指出，在亞洲籍大船公司帶領之下，今(20)日開始多數船公司美西線每大箱(40呎櫃)運價都從原2800-3000美元降到2500美元，非聯盟船約在2300-2400美元之間；歐洲線因為塞港與中東情勢緊張，船公司規劃7月1日起每大箱調漲200-400美元，運價會拉到每大箱3200-3400美元。

特斯拉FSD新晶片量產 傳台積電獲3奈米訂單、三星為備援

電動車大廠特斯拉（Tesla）下一代FSD（全自動輔助駕駛）晶片AI5／HW5傳出已進入量產階段，外媒指出，此次晶片代工由台積電主力承接，採用先進的3奈米N3P製程，三星則為備援代工選項之一。

兄弟爭報扶養70歲媽媽 國稅局曝2關鍵「年紀小的贏」

綜所稅申報倒數計時，國稅局為申報扶養糾紛衍生的「親情倫理劇」再次上演，最近就有一對兄弟搶報70歲媽媽扶養的案例，雖然哥哥月月付1萬元生活費，全年花了12萬元，國稅局還是以2大關鍵判定年紀小的弟弟才有綜所稅申報扶養抵扣的空間。

5月新青安受理件數、金額年減近5成 華銀有分行抱蛋

財政部今（19）日公告八大行庫5月新青安房貸成績，不但受理4348件，金額359億元，雙雙較去年同期衰退近5成，其中華南金（2880）旗下華南銀行（華銀）5月受理件數僅183件，由於華銀全台分行家數高達186間，業界熱議「華銀有分行抱蛋」。

「三巫日」逼近！逾6兆美元史上最大期權交易 美股面臨挑戰

美股19日因「六月節」休市，但投資者正準備迎接今（20日）、周五的三巫日（triple witching）來臨，將面臨史上最大規模6.5 兆美元期權到期，此舉可能導致股市出現比最近幾周出現的溫和變化更為劇烈的波動。

2銀行信用卡卡面大改版 網友熱議「巴黎鐵塔變比薩斜塔」

永豐銀行、第一銀行在7月1日進行信用卡卡面大改版作業，前者更換雙幣「幣倍卡」以及「現金回饋Green卡」2種信用卡的卡面，後者全新推出「FUTURE版面」，對於卡面更換，引發網友熱議，看法兩極；銀行強調，新卡面主要是提供給7月以後申請新戶使用，卡友現有舊卡不受影響可以繼續使用到到期前。

債蛙不死心！ 調查近5成持有債券ETF部位不出清

債券市場今年以來波動大，市場拋售美元資產、聯準會（Fed）遲不降息，債券價格慘跌，債券ETF投資人慘套，根據國泰6月國民經濟信心調查結果顯示，有49%民眾在未來一年會維持既有的債券ETF部位不動；42%民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中12%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出（買進後短期賣出），30%民眾則打算買進後持有超過一年才賣出（買進後持有較長期）；僅10%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。

通行荷莫茲海峽兵險尚未調升 陽明中東線兩組船照常航行

雖然以色列與伊朗之間爆發武裝衝突，倫敦海事保險市場聯合戰爭委員會(JWC)本月18日裁定暫不調高保費；船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男昨(19)日傍晚查詢，航行荷莫茲海峽，兵險仍維持0.075%到0.1%水平。陽明海運策略長吳宜達昨日在公司法說會上指出，公司在中東線有兩組船，目前都照常航行。

美國與各國關稅談判期限將屆！下半年全球詭譎多變經濟局勢 請鎖定6/25晚上7點「2025下半年趨勢剖析」LIVE直播

全球第二季面對美國總統川普提出對等關稅造成市場大震盪與投資人恐慌，後有政策髮夾彎，90日豁免期，為廠商帶來急單效應，但其間美元走弱、美債下跌，市場對美元資產信心喪失，雖對等關稅之亂最恐慌的時刻已過，國際股市也陸續收復4月大跌時的失土，但在談判期限將屆，今年下半年經貿趨勢走向到底為何?

中信銀獲准進駐高雄資產管理專區！新興分行7月提供服務 左營分行今開幕

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）為積極配合政府推動亞洲資產管理中心政策，成為首批獲准進駐「高雄資產管理專區」試辦業務金融業者之一，並選定中國信託銀行新興分行為參與專區試辦業務之據點，將於今（2025）年7月正式提供服務。此外，看好高雄市朝向智慧城市與區域金融重鎮邁進，中信銀行左營分行今（20）日正式開幕，透過實體據點深耕經營，落實普惠金融，提供創新、便利的一站式金融服務予在地居民。