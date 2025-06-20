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美國與各國關稅談判期限將屆！下半年全球詭譎多變經濟局勢　請鎖定6/25晚上7點「2025下半年趨勢剖析」LIVE直播

▲▼中國信託銀行與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上LIVE直播講座。（圖／公司提供）

▲中國信託銀行與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上LIVE直播講座。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球第二季面對美國總統川普提出對等關稅造成市場大震盪與投資人恐慌，後有政策髮夾彎，90日豁免期，為廠商帶來急單效應，但其間美元走弱、美債下跌，市場對美元資產信心喪失，雖對等關稅之亂最恐慌的時刻已過，國際股市也陸續收復4月大跌時的失土，但在談判期限將屆，今年下半年經貿趨勢走向到底為何?


中國信託銀行與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上LIVE直播講座，由資深財經主播劉姿麟專訪中國信託銀行理財規劃部協理廖欣岳以及政治大學商學院副院長周冠男，將在2025年6月25日（週三）晚上7點於中國信託LINE官方帳號為大家展望2025下半年，提供觀眾朋友應如何應對全球詭譎多變經濟局勢。下半年市場又將遭逢什麼變數，讓專家告訴你越是混沌不明的局勢，投資人越容易犯的行為偏誤。


回顧2025上半年，從3月份烏克蘭與美國會面引發的地緣政治風險，4月美國關稅突襲超乎預期引發市場崩跌，到5月匯率走勢震盪引起通膨危機以及美債評等調降等，全球經濟面臨多重挑戰及分化發展。


放眼2025臺灣股票市場的表現，受到國際和產業因素影響，臺股一度下探萬七，正以為市場傳言的三年一輪景氣衰退期即將到來，卻又重新站回2萬2的位階，繼續挑戰前高。高空彈跳讓投資人摸不著頭緒，到底現在是景氣高原期，亦或是市場恐慌情緒蔓延。許多人索性直接清空手中持股，跟隨股神巴菲特，改換現金為王，但看著指數節節上升，又擔心自己直接被甩出市場。


2025上半年三大重點就關稅、匯率、通膨（or 美債），這些全球都很關注的問題，隨著川普政府釋出對一些國家暫停加徵關稅的期限有可能延長下，似乎幫前景不明經濟帶來一線曙光，但看似和緩卻又讓人無法放心。


尤其是臺灣最擔心的半導體關稅問題，以及科技業加重美國投資後，是否對臺灣本土科技業帶來衝擊?還有臺灣人喜愛的ETF是否真的榮景不再，亦或是將會出現什麼轉機？


此次理財憑中信邀請中國信託銀行理財規劃部廖欣岳協理以及政治大學商學院副院長周冠男教授，深入剖析2025下半年投資趨勢，並用淺顯易懂的方式說明常見的投資行為偏誤。面對無法預知的全球經濟局勢下，投資人該如何透過紀律型投資策略?又是哪些產業將在下半年帶動全球金融脈動? 敬請鎖定6月25日晚上7點，中國信託銀行與ETtoday理財憑中信LIVE直播。


若有任何疑慮或接獲偽冒中國信託銀行名義之情況，請撥打警政署【165反詐騙專線】諮詢，或洽詢中國信託銀行客服中心。

https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh_tw/index/ctbc_article/digital_article/blog_digital_ondemand/N2025050900003_02.html

關鍵字： 投資經濟股市直播2025

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