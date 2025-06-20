科技與藝術超越展館的對話　科技藝術家落合陽一訪TECH WORLD館

▲大阪世博「null²」主題館策展人落合陽一，在TECH WORLD館未來劇場留影。(圖／TECH WORLD館提供)



記者張佩芬／台北報導

2025年大阪世博會進入夏季高潮，日前（6月16日）大阪世博會主題館「null²」策展人、數位創作藝術家落合陽一，造訪了TECH WORLD館，進行了一場跨越展館與語言的深度交流。

TECH WORLD館館長邱揮立親自接待落合陽一，並於導覽後就策展理念進行交流對談。在參觀了三座沉浸式劇場與互動裝置後，落合陽一對展館融合科技、自然與人文情感的展演手法產生強烈共鳴，並對整體策展、技術運用與觀展體驗表達高度肯定。

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邱揮立表示，透過劇場與互動裝置的設計，希望讓觀眾透過自身感官體驗「共好」的概念。

落合陽一則對AI藝廊中的擬真藝屏反應熱烈，認為其細節描繪與畫面層次極為精緻，擬真效果令人驚艷。

他在留言中寫道：「數位自然 Digital Nature」，以自己的創作理念回應展館精神，並表示：「TECH WORLD 館讓民眾了解IC晶片在現代生的重要性，每天接觸多少晶片-這座島就是科技打造的，主題簡單明瞭，最能打動人心。」最後更熱情的表示：「我還想再來一次。」

自4月開館以來，TECH WORLD館已接待超過30萬名觀眾，並吸引眾多知名人士與創作者來訪，包括日本演員藤岡靛、松井玲奈，台灣藝人徐若瑄、日籍藝人佐藤麻衣、前近鐵集團會長小林哲也，以及多位台日網紅與跨域創作者。展館以科技體驗結合情感連結，成功引發來自不同世代與文化背景觀眾的共鳴。

此次，來自日本當代科學與藝術領域的重要人物的造訪，為展館帶來跨領域靈感與國際視野，進一步促進了多元領域間的交流與對話。