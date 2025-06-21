台股年線震盪整理　本益比回升至16.7倍企業獲利依然穩健

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（20）日在國際市場變數影響下，台股震盪收紅，周線幾乎收在平盤，微幅下跌27.21點，跌幅0.12%，保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，目前台股反彈後反覆測試年線位置，現在預估本益比已回到16.7倍左右，不僅低於兩年均值的18倍，更凸顯此時指數的評價面更具吸引力，建議投資人持續聚焦成長性明確的核心AI企業，以及評價較低的消費性電子股、金融、航運類股，另看好進入除權息旺季，亦可配置殖利率概念股。

以伊衝突導致市場出現觀望態度，大盤也在年線附近鎮整理，消化前一波套牢賣壓，而本週全球超級央行週，多數央行選擇利率維持不變，主要也著眼於美國對等關稅的寬限期將在7月9日屆滿、中東戰事緊張，不確定性籠罩下，讓多數決策者不願或無法行動，不過，台灣央行維持利率政策及GDP不變，並下修CPI年增率至 1.81%，代表台灣經濟穩健，對股市仍具正向支持作用。

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張芷菱指出，在基本面加持之下，台股獲利仍可望維持雙位數成長，台股第一季繳出優於預期的財務表現，惟對等關稅課徵下打亂第二季訂單節奏，不過企業盈餘展望仍十分優異，根據券商報告預估，今年修正後台股EPS每股盈餘為16.8%的成長率，顯示企業獲利成長動能依然強勁。

再者，張芷菱分析，全球AI需求暴增，台灣半導體成為首要受惠產業，隨著AI人工智慧的進步，資料中心需要更強大的計算能力來處理大量數據，帶動高性能半導體的需求增加，此外，越來越多企業和個人轉向雲端服務，需要大量伺服器和資料中心支持，不僅擴展其基礎設施，更推動台灣半導體需求增長。

