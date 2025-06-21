台灣虎航響應淨零碳排　A320neo新機飛渡將添加5%永續航空燃油

▲台灣虎航A320neo新機飛渡將添加5%永續航空燃油。（圖／虎航提供）

記者高兆麟／台北報導

受先前交機延誤影響，台灣虎航今年陸續將有2架A320neo新機報到，而為響應政府「台灣2050淨零碳排」的目標政策，台灣虎航也持續針對永續及減碳議題努力。台灣虎航20日宣布，將於2025年起引進之全新A320neo航機飛渡航班中，添加一定比例的永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF），此舉也展現台灣虎航積極投入綠色飛航的決心，為環境保護盡一份心力。

依照交機計劃，台灣虎航預計於新機飛渡的過程中，添加永續航空燃油的A320neo新機共計9架。今日抵台的B-50028航機於法國土魯斯原廠飛渡過程中添加5%的永續航空燃油，與傳統燃油相比永續航空燃油可減少約80%之碳排放。

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台灣虎航連年持續落實企業永續發展，創造企業永續競爭力。且為了提升市場競爭力，除了藉機隊汰舊換新計劃，迎來嶄新的A320neo機隊外，新一代的機隊能為旅客提供空中最寬敞的單走道客艙，亦提升旅客搭乘的舒適度。而其研發的新引擎及鯊魚鰭機翼，省油可達18%，噪音亦可降低50%。

台灣虎航表示，未來將持續關注永續航空燃料的發展趨勢，並尋求更多合作機會，逐步擴大永續航空燃油的使用比例，朝向更環保、更永續的航空運輸邁進，並努力實踐企業公民的角色，和產業鏈夥伴、利害關係人共同攜手邁向永續發展。